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كأس الملك الاسباني

يورنتي سعيد بهدفه وسيبايوس يتمنى بيتيس في النهائي ونافاس يطلب اللعب أكثر

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تعرف على تصريحات نافاس وسيبايوس ويورنتي بعد الفوز على جيرونا في كأس ملك إسبانيا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر ماركوس يورنتي، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بتسجيل هدف أمام جيرونا في كأس الملك كما تمنى داني سيبايوس مواجهة ريال بيتيس في النهائي وأبدى كيلور نافاس استيائه من قلة دقائق اللعب.

بنزيما قاد الملكي للفوز على جيرونا بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد غياب دام 4 مواسم كاملة.

وقال يورنتي في تصريحات عقب المباراة: "لا أسجل أهداف عادة ولم أكن أرغب في التصويت على المرمى ولكن لم أجد لاعبًا حرًا. إحراز الأهداف يسعدني".

وتابع: "المدرب أخبرنا بضرورة الضغط وتسجيل الأهداف ومراقبة المنافس جيدًا تحاشيًا للهجمات المرتدة".

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وواصل: "كريستيانو رونالدو جزء من تاريخ النادي لكنّه صفحة وانطوت، لدينا الآن كريم بنزيما مهاجم لا مثيل له ونطمع للفوز بالألقاب كافة وأتمنى التواجد مع منتخب إسبانيا".

ولم يسدد يورنتي سوى كرتين فقط على المرمى مع ريال مدريد سجل منهما هدفين ضد العين في نهائي كأس العالم للأندية وأمام جيرونا.

من جانبه تمنى سيبايوس تحاشي فريق ريال بيتيس في نصف النهائي على أمل خوض اللقاء النهائي ضد الفريق الاندلسي.

وأردف: "أتمنى لهم الاستمرار فترة أطول في البطولة وألا نواجههم سوى في النهائي ونحقق اللقب. سيكون الأمر رائعًا".

وأخيرًا أكد نافاس رغبته في استغلال كل دقيقة يحصل عليها أساسيًا ليثبت إمكانياته وينافس على المركز الأساسي رفقة الفريق الملكي.

ريال مدريد لم يحقق بطولة الكأس منذ 2014 كما يعد الثالث تاريخيًا في التتويج بها بواقع 19 مرة خلف أتلتيك بلباو وبرشلونة.

 

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