يورنتي: دافعنا حتى الموت.. فيليكس: أتلتيكو دائمًا يعاني

تعرف على تصريحات لاعبي أتلتيكو عقب إقصاء ليفربول من الأبطال

أكد ماركوس يورنتي، مسجل هدفي أتلتيكو مدريد، أنّ الفريق دافع بصلابة أمام ليفربول، بينما أشار جواو فيليكس إلى أنّ الروخي بلانكوس اعتاد على المعاناة.

أتلتيكو مدريد أقصى ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز 3-2 في أنفيلد.

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وقال يورنتي في تصريحات صحفية: "لقد قدمنا مباراة دفاعية قوية للغاية ودافعنا حتى الموت، والجميع شارك في ذلك".

وتابع: "أشعر بإحساس لا يمكن وصفه بتسجيل الأهداف التي ساعدتنا على التأهل، أنا سعيد للغاية بوجودنا في ربع النهائي ولكن الطريق طويل على حصد اللقب".

من جانبه، أكد فيليكس أنّ طبيعة أتلتيكو مدريد هي المعاناة مؤكدًا أهمية الاحتفال بالاستمرار في دوري الأبطال.

وأردف: "مستوى يان أوبلاك دائمًا في القمة، لقد ساعدنا اليوم بوضوح، كما أنّ صناعتي للهدف الأول لا تساوي شيئًا لو أن يورنتي لم يتصرف بالصورة الصحيحة".

واختتم: "علينا القتال أكثر في المباريات المقبلة لأجل تحقيق شيء هام في الموسم الحالي وإثبات قدرات الفريق على العودة لمكانته الطبيعية".

جدير بالذكر أنّ ليفربول أول فريق حامل للقب يودع البطولة في ثمن النهائي منذ ميلان عام 2008 حينما خرج أمام أرسنال.