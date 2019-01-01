يورك: مانشستر يونايتد يمكنه إسقاط برشلونة رغم تألق ميسي

يعتقد أن مهمة إيقاف النجم الأرجنتيني مستحيلة

يعتقد دوايت يورك أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه من المستحيل إيقاف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يونايتد يستضيف برشلونة يوم الأربعاء القادم، في إطار مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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يورك يرى مهمة مانشستر صعبة في القضاء على خطورة ميسي، لكنه يؤمن بحظوظ فريقه السابق في التأهل.

وقال في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أننا نستطيع إيقاف ميسي، لأنه أفضل لاعب في الجيل الحالي".

وأضاف:"تواجد لاعب مثله من الناحية الفنية والعقلية أمر صعب جداً، لكن فريقنا بشكل جماعي يمكنه الظهور بشكل جيد".

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وتابع:"علينا التركيز على أنفسنا وتقديم أفضل مستوى ممكن لإسقاط برشلونة، ربما أيضاً نحتاج لبعض الحظ لعبور مثل هذه المباريات".

واستكمل يورك حديثه:"إذا خرجنا بنتيجة إيجابية على ملعبنا، لا أرى أي مانع من التأهل في مباراة العودة".

يذكر أن مواجهة برشلونة تأتي بعد سلسلة من النتائج المتخبطة ليونايتد، أبرزها الخسارة من أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.