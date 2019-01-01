يورجن كلوب: يمكنني كتابة كتاب حول سيمون مينيوليه

يورجن كلوب يتحدث حول سيمون مينيوليه ويؤكد تمسكه به

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب حول حارس المرمى البلجيكي لفريق ليفربول سيمون مينيوليه، حيث أكد على جودته واخترافيته وحاجة الفريق له. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وكان كلوب قد تحدث حول حارس مرماه بمناسبة الأخبار التي تحدثت حول اقتراب رحيله عن صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كلوب حول مينيوليه: "إنه لاعب محترف، لقد قدم سنوات رائعة رفقة الفريق ويعمل بشكل جيد خلال التدريبات وأيضًا خلال المباريات التي يشارك فيها"

وأضاف: "قبل مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري وخلال عمليات الإحماء قدم سبعة أو ثمانية تمريرات مدهشة، لقد أظهر جودة استحقت إشادة الجميع.

وتابع: "إنه يمتلك العديد من المزايا التي يمكن أن نتحدث عنها، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الفني كحارس مرمى، ربما من الممكن أن أنشر كتابًا حول مزاياه"

يذكر أن سيمون مينيوليه يستعد من أجل البدء أساسيًا في مباراة فريقه ليفربول ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.