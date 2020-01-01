يورجن كلوب يرفض المقارنة بين مينامينو وهالاند

كلوب يوضح لماذا فاز دورتموند بخدمات هالاند..

رفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المقارنة بين لاعبه تاكومي مينامينو، وإيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

مينامينو وهالاند بدءا الموسم في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، قبل أن ينضم الأول إلى صفوف ليفربول، والثاني إلى دورتموند.

استطاع هالاند خطف الأضواء مع أسود الفيستيفال، إذ سجل 11 هدفًا في أول 7 مباريات مع الفريق الألماني، بينما لم يظهر مينامينو مع الريدز بالمستوى الذي قدمه مع الفريق النمساوي.

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وقال كلوب، في تصريحات للصحفيين: "الفرق بينهما ليس كبيرًا، هالاند اختار وجهة مثالية بالانتقال إلى دورتموند، ومينامينو فعل الأمر نفسه بالانضمام إلينا".

وأضاف المدرب الألماني: "دورتموند كان في حاجة إلى مهاجم، ووقع مع هالاند، والجميع بعدها لام مانشستر يونايتد لعدم التعاقد معه".

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وتابع: "نحن لم نحصل عليه، لأننا لم نحاول، الأمر بهذه البساطة، لقد أراد هالاند الانتقال إلى فريق بارز، وفي أسرع وقت ممكن، ويتيح له اللعب باستمرار، وهو ما ضمنه دورتموند".

وأوضح: "أتمنى أن تعرفوا كم أحب وأحترم الناس في دورتموند، ولكنهم لم يحصلوا على هالاند لأنهم قدموا عرضًا مثاليًا، بل كان لديهم أسباب مقنعة لضم هالاند".

وأكمل: "دورتموند أراد تعزيز مركز رأس الحربة، كما أنه لم يمانع الدفع بلاعب يبلغ من العمر 19 عامًا أساسيًا، وفي مستوى عال كدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني، لذلك حصلوا عليه".

وواصل: "لم يكن لدى أي نادٍ آخر هذه الخيارات، أنا متأكد تمامًا من ذلك، بغض النظر عما يُقال، بينما مينامينو يعي هنا وضعًا مختلفًا وهذا طبيعي".

وأفاد: "ليست لدينا مشاكل، خاصة على المستوى الهجومي، ولكننا نحتاج إلى لمسة مختلف في بعض اللحظات".

وأتم: "تاكي يمكنه فعل كل شيء بالكرة، أنه لاعب من الطراز الرفيع، لكنه إذا سألته، فهو يريد أن يفعل ما نريده، لكننا نريده أن يفعل ما يقوم به بشكل طبيعي".