صيغة مقترحة ينفذ بها حلم المدرب المخضرم..

رحب مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بأن يدرب المدرب الأسبق للمنتخب الإنجليزي سفين جوران إريكسون "الريدز" لمدة يوم واحد، تحقيقًا لحلم قديم لدى المدرب السويدي البالغ من العمر 75 عامًا.

ويعد إريكسون من مشجعي ليفربول منذ حداثة عمره، وتمنى أن يدرب الريدز يومًا ما، لكن هذه الأمنية لم تتح له على الإطلاق.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي: "لقد سمعت لأول مرة عن إعجابه أو حبه لليفربول، وأنه نادي حياته المفضل".

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وأضاف: "إنه مرحب به للغاية، أن يأتي هنا ويجلس على مقعدي ومكتبي ويقوم بوظيفتي لمدة يوم إذا أراد، لن يمثل لي هذا أية مشكلة".

وأردف: "من الجيد أن يأتي إلى هنا ونريه كل شيء عن النادي وكم أنه نادٍ رائع ويتطور عبر السنوات، سوف نخبره بذلك حتمًا، من الممكن أن يحظى بساعات رائعة هنا، أنا متأكد".

وكان إريكسون قد أدلى بتصريحات سابقة تحدث فيها بوضوح عن تفاصيل مرضه وإصابته بسرطان البنكرياس، حيث قال إنه على الأرجح "لديه سنة واحدة ليعيشها!".