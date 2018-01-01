يورجن كلوب والمنحنى الأخير

لماذا لا تستمر فرق كلوب في تقديم نفس الأداء حتى النهاية؟

فيسبوك عمر موفق |

بداية تاريخية في البريميرليج خالية من الهزائم والأداء معاً تعد هي الأفضل في تاريخ النادي، وهزيمة اوروبية جديدة خارج القواعد عقدت من وضع ليفربول في مجموعته الأوروبية التي يفترض أنها كانت في المتناول، وملاحظات عديدة حول منظومة اللعب ومستوى اللاعبين وطريقة إدارة يورجن كلوب للفريق جعلت الألماني في وضع حرج للغاية.

ولكي نفهم ما يحدث الآن مع ليفربول ومدربه يجب علينا العودة إلى نقطة الصفر، حينما أصبح كلوب مدرباً لأول مرة في مسيرته.

نقطة الصفر

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أولى محطات يورجن كلوب التدريبية كانت مع نادي ماينز الألماني الذي ارتدى كلوب قميصه 11 عاماً، قبل أن يتحول إلى تدريب النادي الذي كان يمر بفترة انحدار كبيرة على مستوى النتائج والأداء وكان قريباً للغاية من توديع منافسات دوري الدرجة الثانية في البوندسليجا.

تأثير النورمال ون انعكس سريعاً على النادي الألماني، وبعد عامين من تولى كلوب القيادة الفنية للفريق استطاع ماينز الوصول لأول مرة في تاريخه إلى منافسات الدرجة الأولى للبوندسليجا عام 2003.

بعد عامين في البوندسليجا تم اختيار ماينز للمشاركة في بطولة اليوروباليج بمسماها القديم، حيث كان يتم اختيار فريق أوروبي للمشاركة في البطولة وفقاً لقواعد اللعب النظيف، وقد حاز ماينز على هذا الإنجاز ليسجل مشاركته الأوروبية الأولى تحت قيادة يورجن كلوب عام 2005.

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لكن بنهاية الأمر فشل الفريق بالبقاء على نفس الوتيرة ليهبط مجدداً إلى منافسات الدرجة الثانية. كلوب حاول الصعود بماينز مجدداً إلى البوندسليجا لكنه فشل في نهاية الأمر ليكتب نهاية قصته مع النادي الذي أحتضنه 18 عاماً كلاعباً ومدرباً عام 2009.



بروسيا دورتموند هي رواية يورجن كلوب الأشهر والأمتع، الجراد الأصفر الذي أكل الأخضر واليابس مع المدرب الألمانى عن طريق الجيجن بريسينج أو الضغط المعاكس الذي يعد كلوب هو أفضل رواده ومتّبعيه.

الوضع في دورتموند كان مشابهاً لما يحدث في ماينز، فريق قريب من الإفلاس، ميزانية محدودة، وترنح في وتذبذب في البوندسليجا، لكن كلوب مجدداً أضفى لمسته الخاصة وجعل من أسود الفيستفال فريقاً يتحدث عنه القاصي والداني، السيجنال ادونا بارك تحول إلى مسرحاً لعروض يورجن وفريقه الذي أعاد بطولة الدوري مجدداً إلى دورتموند عام 2011 بعد غياب دام لعشر سنوات.

ليفربول يحتاج إلى الفوز 1-0 أو بفارق هدفين ليتجنب خروجه من دوري الأبطال – خرج من هذه المرحلة مرتين في آخر 3 مشاركات له في المسابقة. #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dk4TSsEsz0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

لكن سيظل الإنجاز الأعظم لكلوب مع الجراد الأصفر هو قيادة النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 للمرة الثانية في تاريخه.

وكعادة الفرق التى يتولى كلوب تدريبها فإن أداء دورتموند شهد هبوطاً مدوياً في موسم يورجن الأخير مع الفريق حيث كان يقبع دورتموند في مراكز الهبوط في النصف الأول من الموسم قبل أن ينتفض الفريق عقب العطلة الشتوية وينهي الموسم في المركز السابع.



هذا الأمر يقودنا إلى سؤال هام للغاية، لماذا لا يستطيع كلوب الحفاظ على نسق فريقه المتصاعد؟

علاقة كلوب والأندية التي دربها معقدة نوعاً ما، فهي تشبه المنحنيات الهندسية إلى حد كبير، فريق يبدأ من الصفر وهي نقطة إنطلاق المنحنى، ثم يرتفع أدائه بشكل تصاعدي رهيب حتى يبلغ قمته التي هي أعلى نقطة في المنحنى، ثم يبدأ الأداء في الهبوط بنفس السرعة التي وصل بها إلى القمة حتى يصل إلى نقطة الصفر مجدداً.

وربما هذا ما يحدث مع ليفربول حالياً، الفريق وصل إلى أوج عطائه الموسم الماضي، الريدز كان أشبه بمحرك دائم الدوران دون زر إيقاف، حركية كبيرة على أرض الملعب، ضغط كبير على الخصم في مناطقه، وماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل، ثم تتويج الموسم الرائع بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لعقد من الزمن. لكن مع بداية هذا الموسم بدأ المنحنى في الهبوط رغم البداية القوية للريدز في البريميرليج.

رحيل العقل

"إنه أفضل صفقة سوف أقوم بها، وأفضل صفقة قمت بها على الإطلاق، يُمكنك أن تُطلق علىَ لقب القلب، لكن بوفاتش هو العقل". كانت تلك تصريحات كلوب عن مساعده زيليكو بوفاتش والتي أبرزتها صحيفة الإيكو الإنجليزية.

لماذا رحل بوفاتش؟، وما هي الأسباب وراء رحيله رغم التقدير الكبير الذي يحظى به داخل غرفة الملابس؟، الإجابة لا تزال مجهولة حتى الآن رغم أن إسم البوسني مازال مقيداً ضمن قائمة القيادة الفنية للريدز، بوفاتش أنهى علاقة أستمرت 17 عاماً مع يورجن كلوب يمكنك أن ترى تأثيرها بوضوح على الفريق منذ إعلان قرار رحيله في الثلاثين من ابريل الماضي، خاصةً في المواجهات الأوروبية خارج القواعد التي فشل ليفربول في تحقيق الفوز في أي منها منذ رحيل زيليكو.



الأمر لا يتعلق فقط بقدرات البوسني على قراءة مجريات المباراة وتحليلها بل يمتد إلى أعمق من ذلك. عديد التقارير الألمانية وصفت بوفاتش بأنه مهندس نجاحات يورجن كلوب، والرجل الذي وضع أساسات نجاح فكرة الضغط المعاكس عن طريق تقسيم انتشار اللاعبين وقت الضغط على أرض الملعب ودراسة تحركاتهم، وهي النقطة التي يعاني منها ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، انتشار سيئ لللاعبين، إنخفاض وتيرة الضغط وحدته، وبطئ نسق ورتم الفريق.

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في تحليله المميز عن بوفاتش في صحيفة التايمز أبرز بول جويس تصريحات كولين بول لاعب ليستر السابق الذي كان أحد أعضاء الطاقم التدريبي لماينز أثناء قيادة كلوب للفريق، والذي ذكر تأثير البوسني الكبير على طريقة لعب كلوب وأفكاره، حيث قال "بوفاتش لديه الكثير من الأفكار العظيمة، ويفهم اللعبة بشكل رائع، ودائماً يحاول إكتشاف طرق وأفكار جديدة لتطبيقها في التدريبات والمباريات". وأضاف كولين"الصعود للأمام، محاصرة الخصم في نصف ملعبه، ومطاردة الكرة، كل هذا بدأ في ماينز، زيليكو كان قد أبتكر طرق تدريبية معينة لنجاح تلك الفكرة، وذلك كان إنجاز بوفاتش الأعظم في ماينز".

في محاولة لفهم الخلاف الذي حدث بين كلوب وبوفاتش يقول رفاييل هونجيستين الصحفي الشهير والمختص بالكرة الألمانية."بوفاتش شخص عاطفى للغاية، كان دائم الخلاف مع كلوب، ويطلق الكثير من الألفاظ البذيئة بحق الألماني ثم يخرج من الغرفة مغلقاً الباب خلفه بشدة، لكن بعد خمس دقائق فقط، كان يعود الثنائي لإحتضان بعضهما البعض مجدداً وكأن شيئاً لم يحدث". لكن يبدو في هذه المرة أن بوفاتش أغلق الباب خلفه للأبد لتتحول أنشودة الريدز الشهيرة من "لن تسير أبداً وحدك" إلى "سوف تسير وحدك يورجن".

لا تعطني الكرة

. يقول المثل الشهير"لا تعطني سمكة، لكن علمني كيف أصطاد"، أما في حالة ليفربول كلوب فيمكن إعادة صياغته ليصبح"لا تعطني الكرة، لكن علمني كيف ألعب بها".

ليفربول هو أفضل فريق في العالم دون الكرة، وأحد أسوأ أندية العالم حينما يمتلك الكرة، لاعبي الريدز لا يعلمون كيفية التصرف بالكرة حينما تكون بحوزتهم، هم فقط مصمَمين لمطاردتها واللحاق بها وإستخلاصها في أسرع وقت ليبدأ الطوفان الأحمر في الركض بالمرتدات نحو مرمى الخصم.

لذلك لا يجد كلوب صعوبة كبيرة في التفوق على جوارديولا لأن الإسباني يفضل حيازة الكرة وتدويرها وبناء الهجمة من الخلف، بينما يواجه يورجن معاناه كبيرة أمام جوزيه مورينيو الذي يدرك ذلك الخلل الواضح في منظومة الريدز ويترك الكرة دائماً لكتيبة الألماني مفضلاً الألعاب الهوائية للتفوق على خصمه.

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لكن الوضع مختلف هذا الموسم وخاصةً بعد الميركاتو الكبير الذي قامت به إدارة الليفر، آليسون، فابينيو، كيتا، وشاكيري، صفقات الريدز الأربع تُجيد التحكم بالكرة واللعب بها، لكن المفارقة هي أن خطة وتشكيل كلوب الأساسي يخلو تماماً من صفقاته الجديدة بإستثناء آليسون، بينما يفضل الألماني الإعتماد على ثلاثي خط وسط منعدم الإبداع، لا يجيد أساسيات التمرير، ويتشابه في الخصائص إلى حد التماثل، وهو أحد الأسباب الرئيسية في معاناة ليفربول هذا الموسم.

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إنييستا سيظل للأبد pic.twitter.com/ddOqpwLEnx — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

4-2-3-1 هو الشكل الذي يجب على كلوب العودة إليه بوجود فابينيو وكيتا أمام رباعي الدفاع، والدفع بشاكيري كلاعب رقم 10 خلف المهاجم، الميزة الأساسية في ذلك الشكل الخططي هي أن خط وسط الليفر سيحظى بأريحية كبيرة عند حيازة الكرة لأن ثنائي الإرتكاز يتميز في بناء الهجمة ونقل الكرة إلى الأمام، كما أن وجود شاكيري خلف ثلاثي المقدمة سيُمكن يورجن من خلق مثلثات اللعب في مناطق الخطر أمام مرمى الخصم والحصول على التفوق العددي على الأطراف عند صعود الأظهرة.وفي حالة تطبيق الضغط المعاكس يُمكن تقسيم الملعب وإنتشار اللاعبين من خلال التحول إلى شكل 2-4-4، بوجود قلبي الدفاع في الخلف، يتقدمهما ثنائي الإرتكاز المدعوم بالأظهرة على طرفي الملعب، ثم رباعي المقدمة.خطوط الفريق المتقاربة من بعضها البعض في تلك الخطة، والضغط الكبير الواقع على دفاعات الخصم سيسمح لكتيبة كلوب بإستخلاص الكرة سريعاً في نصف ملعب الفريق المنافس وبدء التحولات السريعة والمرتدات.لكن يجب على كلوب إحداث التغيير سريعاً ومحاولة الصعود بالمنحنى مجدداً نحو القمة قبل أن تسقط قدماه في الجحيم.