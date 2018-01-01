كلوب: صلاح بدأ الموسم بمشاكل في الكتف

يورجن كلوب يؤكد أن محمد صلاح لم يكن سليمًا كليًا مع انطلاق الموسم الجاري رفقة ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أسباب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع انطلاقة الموسم الجديد.

وقال كلوب: "ما يقدمه محمد صلاح جيد، كان عليه أن يتأقلم مع مركز جديد، ليس جديد كليًا لكنه لا يزال جديدًا عليه، ولا يزال يملك الرغبة والسرعة لتقديم المزيد".

وأضاف: "وجود محمد صلاح هام للغاية بالنسبة لنا، هو جزء محوري في منظومة تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات، ما يقدمه حقًا مثير للإعجاب".

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وأكمل: "صلاح لا يزال صغيرًا في السن ويمكنه أن يتعلم العديد من الأمور الجديدة ويضمها لطريقة لعبه، الأمر لا يتوقف على السرعة وجودة الإنهاء فقط، هناك أيضًا الحفاظ على الكرة".

واختتم: "تحتاج لأن يكون جسدك في أفضل حال من أجل الحفاظ على الكرة، وهذه كانت مشكلة صلاح في بداية الموسم، لم يكن معافى كليًا، إذا كنت تعمل في مكتب وكتفك ليس بخير ذلك لا بأس به، لكن عندما تكون لاعب كرة قدم محترف فذلك يأخذ 10 لـ 15% من مستواك، هو لاعب من طراز عالمي، وكان لدينا ثقة في عودته لمستواه".

جدير بالذكر أن صلاح يحل حاليًا بالمركز الثاني بجدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا رفقة هاري كين ويتقدم عليهما الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.