كلوب: أردنا الفوز من أجل أليسون

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه أراد تحقيق الفوز من أجل حارسه البرازيلي أليسون الذي تسبب في هدف يونايتد الوحيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى به كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن فريقه أستحق الفوز، وسعى له من أجل تعويض أليسون عن الهدف الذي سُجل في شباكه.

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"سعيد للغاية بسبب الأداء الذي قدمناه، كل فريقي كان رائعًا اليوم، رأينا كيف كانت تشكيلة يونايتد وكيف هم منظمون لقد كانت خطتنا أن نلعب الكرات في ظهرهم ونجحنا في ذلك بالهدف الأول، لقد استحقينا الفوز".

"توقيت دخول شاكيري كان جيدًا، لقد كنا في حاجة لأحد هؤلاء الذين يسجلون الأهداف، لكننا قاتلنا أمام فريق قوي للغاية، وتلقينا هدفًا وكل من في الملعب أراد الفوز من أجل اليسون".

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وأكمل: "بعد خوضنا لتلك المباراة في دوري الأبطال ضد نابولي كان يجب أن أقوم بالتغييرات، والارهاق أبعد بعض اللاعبين، والكل أدى مسئوليته وكان فوزًا مستحقًا، لعبنا بأسلوبنا ووضعنا الضغط الكبير على فريق لا يمنحك المساحات، لقد حاولنا على الكرة في كل مرة خسرناها، هذه هي طريقتنا"".

واختتم تصريحاته: "عرفنا كيف نتحكم في المباراة وفقدنا السيطرة قليلًا بعد تسجيلهم للهدف، تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم بإصلاح بعض الأمور بعد اغلاق يونايتد للمنافذ أمامنا، لقد حققنا انتصارًا على الغريم الأول مانشستر يونايتد وأنا سعيدًا للغاية من أجل النادي واللاعبين".