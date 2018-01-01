كلوب: لا يمكنني أن أجعل الجميع سعيدًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على ضرورة التدوير واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس على حساب فريق مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني وأكد خلالها أن الاستعانة بالمداورة ضرورة قصوى بالنسبة له في الوقت الحالي.

وقال كلوب: "لا يمكنني أن أجعل كل الفريق سعيدًا، أعتقد أن أعضاء الفريق يتفهمون ذلك الأمر بشكل جيد، والمداورة في تلك الفترة الصعبة ضرورية".

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وأضاف: "هناك دومًا خيار أخر أن أجعل الجميع يلعب بشكل مستمر بدون أي اعتبارات للعوامل البدنية لكن وقتها ستجبرني الإصابات ستقوم بالتدوير عني".

وأكمل عن لاعبه فابينيو: "لقد كان مذهلًا للغاية أمام مانشستر يونايتد، وقدم مباراة جيدة للغاية، لكنني لا أحب الحديث عن تلك الأمور".

واختتم تصريحاته: "لعبنا مباراة قوية ضد نابولي ضد خصم صعب وحققنا الفوز بوجود هيندرسون وفينالدوم وميلنر، وفي الدوري فزنا على يونايتد بوجود فابينيو وكيتا".

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جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي أقيم على ملعب أنفيلد كان قد انتهى بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.