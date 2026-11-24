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كشف فلوريان فيرتس أن يورجن كلوب يقدم له النصائح بانتظام حول كيفية النجاح في ليفربول. وأوضح صانع الألعاب الألماني، الذي يؤكد أنه يقدم أفضل مستوياته منذ وصوله إلى أنفيلد، أن مواطنه «أحب الفترة التي قضاها بالنادي» وينقل إليه ما تعلمه، في وقت يستعد فيه ليفربول لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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كلوب ينقل خبرته في ليفربول

كشف فيرتس عن تفاصيل أحاديثه مع كلوب، موضحًا أن المدرب السابق لليفربول يساعده على ترك بصمته في أنفيلد. وقال خلال المؤتمر الصحفي لليفربول قبل المباراة في بلجيكا، بحسب ما نقلته صحيفة ليفربول إيكو، إنهما «يتحدثان دائمًا عن ليفربول».

وقال فيرتس: «يخبرني طوال الوقت أنه أحب الفترة التي قضاها هنا، وأن الناس هنا يحبونه، ويحاول أن يقدم لي بعض النصائح لأحقق النجاح مع النادي، لأنه أظهر كيف يتحقق ذلك». وأضاف: «من الجيد حقًا أنه يعرف الكثير عن ليفربول».

«أشياء صغيرة، أمور أكثر خصوصية»

وأوضح فيرتس أن كلوب، الذي بقي في ليفربول مدة أطول من أي نادٍ آخر في مسيرته التدريبية، يقدم له نصائح ذات طابع شخصي لا تكتيكي. وقال: «يمكنه أن يقدم لي بعض النصائح الجيدة. إنها دائمًا أشياء صغيرة. أمور أكثر خصوصية».

«لكنه يتحدث بشكل جيد عن النادي والمنطقة هنا والناس، ومن المفيد أن تسمع ذلك من شخص عاشه لفترة طويلة. إنه موضوع جيد للحديث». وقضى كلوب قرابة تسع سنوات في أنفيلد، توّج خلالها بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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أفضل مستوى منذ الانتقال إلى أنفيلد

ويتألق فيرتس حاليًا بعد موسم أول صعب، وكان من نجوم الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة يوم الأحد. وقال: «ربما أقول إنني في أفضل مستوى قدمته منذ انتقالي إلى ليفربول»، مرجعًا الفضل إلى تحسن قوته البدنية وفهمه الأفضل لكرة القدم الإنجليزية.

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كما أشاد بأندوني إيراولا قائلًا: «إنه يعيدني إلى المكان الذي كنت فيه ربما قبل عامين، حين كنت أقدم كرة قدم جيدة حقًا». أما إيراولا، الذي أشاد به بعد الفوز على يونايتد، فقال إن فيرتس «يفهم اللعبة جيدًا للغاية».

اختبار بروج قبل ديربي ميرسيسايد

ويحل ليفربول ضيفًا على كلوب بروج يوم الأربعاء متساويًا مع الفريق البلجيكي في رصيد تسع نقاط، قبل ديربي ميرسيسايد على ملعب إيفرتون يوم الأحد.

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وحذّر فيرتس قائلًا: «لا يمكننا أن نرتكب خطأ الاستهانة بهم. إنه فريق جيد، ولديه لاعبون جيدون وأجنحة سريعة، لذا يمكن أن يشكل خطرًا في أي لحظة».