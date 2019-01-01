كلوب: ليفربول لديه طموح لدوري الأبطال ولن نستهين ببورتو

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لديه الطموح لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه لن يستهين ببورتو منافسه في دور الـ 8.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه لديه طموح كبير من أجل تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن فريقه لن يستهين بالخصم بورتو الذي أطاح بروما من دور الـ 16 ووصل لربع النهائي.

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وقال كلوب: “نحن فريق طموح للغاية، وسنحاول أن نقوم بكل شيء من أجل تحقيق الفوز، سنخوض مباراة ذهاب ربع النهائي على الأنفيلد وهذا أمر كبير بالنسبة لنا".

وأضاف: "هذا هو عامنا الثاني كفريق في دوري أبطال أوروبا وليس عامنا الـ 12، لسنا ريال مدريد الذي حقق اللقب في أخر ثلاث مناسبات".

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وأكمل: "هي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، وبطولة ضخمة نحن معجبون بذلك اللقب للغاية وسنحاول أن نقوم بأي شيء من أجل الفوز بكل مباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول سيستضيف بورتو على ملعبه أنفيلد في إنجلترا قبل أن يحل ضيفًا على الفريق البرتغالي في الدراجاو بإياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.