كلوب: أخطأت في حق ماني لكن الحياة منحتني فرصة إصلاح خطأي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن ندمه الكبير لعدم التوقيع مع ساديو ماني عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ندمه الكبير على عدم التوقيع مع السنغالي ساديو ماني عندما كان مدربًا لفريق بروسيا دوتموند.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه كان مخطئًا بشأن ماني قبل سنوات عندما تأخر في ضمه لصفوف فريقه.

وقال كلوب: "لقد قمت بعدد من الأخطاء في مسيرتي وحياتي، وواحد من أكبر تلك الأخطاء على الإطلاق كان عدم التوقيع مع ساديو ماني عندما كنت في بروسيا دورتموند".

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وأضاف: "لقد جلسنا معًا في المكتب وتحدثت له، بعد ذلك الحديث لم أكن متأكدًا تمامًا مما يجب أن أقوم به، لكن في النهاية كان ذلك خطأي أنا".

وأكمل: "لقد كان ولد مذهلًا ومنحتني الحياة فرصة ثانية من أجل العمل معه، وأتمنى أن نستفيد أنا وهو من تلك الفرصة بشكل كبير".

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جدير بالذكر أن ماني كان لاعبًا في ريد بول سالزبورج قبل أن ينضم لساوثهامبتون مقابل 12 مليون إسترليني بعد تأخر مفاوضات بروسيا دورتموند.