كلوب: لا يوجد ضمانات للفوز بالدوري الإنجليزي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة مشوار الفريق لتحقيق الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة القوية مع فريق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يتأثر بالضغوط بشكل كبير وأنه لا يشعر بالتوتر بسهولة مهما كان الموقف الذي يمر به.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز حول منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيبه في الوقت الحالي.

وقال كلوب: "أنا شخص لا يشعر بالتوتر سريعًا ولم أكن كذلك من قبل عندما حققت لقبي الأول في صفوف بروسيا دورتموند، هكذا تسير الأمور معي".

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وأضاف: "الخبرة أظهرت لي أن طريقتي التي استخدمتها من قبل قد نجحت لذلك لم أغيرها، ما أعرفه هو أن نقوم بالأمر الصحيح لأطول وقت ممكن ونظل في حالة تركيز وألا نفكر في أمورًا أخرى".

وأكمل: "بعد كل ذلك إذا ما كنت جيدًا بما فيه الكفاية سيتحقق لك الفوز وإن لم تكن لن يحدث شيء، الأمر في غاية السهولة".

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واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد سيكون هناك لحظات سنشعر فيها بالتوتر لكن بكل تأكيد لا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها، الجميع هنا يريد لقب الدوري وسنحاول أن نحصل عليه بكل ما لدينا من قوة لكن لا يوجد ضمانات".