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أثارت التصريحات الأخيرة ليورجن كلوب بشأن تكتيك بايرن ميونخ استغرابًا في النادي الألماني، وهو ما استوجب خروج الطرف الآخر من أجل الرد

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قال الرئيس هربرت هاينر في مقابلة مع t-online: "أنا شخصيًا، وكذلك نحن في النادي، لم نفهم هذه التصريحات بشأن تكتيك فريقنا".

وكان مدرب المنتخب الألماني قد قال خلال لقاء بايرن ميونخ، متصدر عدد مرات الفوز بلقب الدوري الألماني، مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا أواخر أكتوبر، لشبكة DAZN: "لم أفهم تمامًا حتى الآن ما يفعله بايرن حين لا يملك الكرة. أحيانًا بأسلوب هجين، وأحيانًا بدفاع رجل لرجل، ثم لا يلعب بهذا الأسلوب. ثم يلعب بالدفاع المتكتل. ما زلت أتعلم، لنقل ذلك هكذا".

وتعرض كلوب بعد ذلك لانتقادات كثيرة. فمن بين آخرين، تحدث عدد من اللاعبين السابقين وانتقدوا مدرب المنتخب الألماني بسبب تصريحاته. وقال ستيفان إيفنبرج، مثلًا، في برنامج دبلباس على قناة Sport1: "ذهب إلى التحليل بشدة، إلى التحليل المعمق، واستخرج أمورًا لا تعجبه أو لا يفهمها. لا ينبغي له فعل ذلك بصفته مدربًا للمنتخب الألماني".

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لكن هاينر لم يرد إثارة جدل كبير بشأن الأمر في العلن. وقال رئيس بايرن ميونخ: "لا أحتاج إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي لأقول ليورجن كلوب ما يعجبني وما لا يعجبني كثيرًا". وأوضح أنه يفضل بدلًا من ذلك مناقشة الأمر معه بشكل خاص: "إن أردت أن أقوله له، فسأقوله له شخصيًا. نحن نعرف بعضنا، والأمر الجيد أنه يحضر إلى الملعب أكثر بكثير من مدرب المنتخب السابق".

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وأضاف هاينر أنه لا يريد أن تُفهم تصريحاته على أنها انتقاد، لأن كلوب "هو من حيث المبدأ الشخص المناسب لقيادة المنتخب الألماني. إنه يخلق شعورًا بالتفاؤل ببداية جديدة، وهذا ما نحتاج إليه في كرة القدم الألمانية".

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وكان كلوب قد تولى تدريب المنتخب الألماني عقب مونديال 2026. وبعد بداية متعثرة شهدت تعادلًا في اللحظات الأخيرة مع هولندا وخسارة أمام اليونان، حقق المنتخب ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في مبارياته الأربع الأخيرة.

وهكذا انتزع المنتخب الصدارة في المجموعة A2 خلال الجولة الأخيرة من دوري أمم أوروبا، وتأهل إلى الدور ربع النهائي. وسيواجه هناك إما إسبانيا أو بلجيكا أو النرويج.