هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Daniel Buse و علي سمير
ترجمه

"الأمر يبدو سخيفًا" .. أسطورة ألمانيا يحذر كلوب من تكرار سيناريو كأس العالم 1974

ألمانيا
يورجن كلوب
جمال موسيالا
فلوريان فيرتز

لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ألمانيا، يتوقع معضلة لكلوب مع المانشافت

يؤمن لوثار ماتيوس أن كلوب سيواجه مشكلة في مركز صانع الألعاب، حيث يملك منتخب ألمانيا كلاً من فلوريان فيرتس (ليفربول) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وقال ماتيوس في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد: "بالنسبة لي، يمكن لموسيالا وفيرتس اللعب معاً بكل سرور. لكن مع يوشوا كيميش بوصفه لاعب الارتكاز الوحيد، فإن ثنائي موسيالا/فيرتس سيكون هجومياً أكثر من اللازم أمام الفرق الكبرى. وعندها، في نظام كلوب، يكون الخيار إما موسيالا أو فيرتس".

وعلى مدار المباريات الدولية الأربع السابقة، تفادى كلوب هذه المعضلة باختياره نجم بايرن في المباراتين الأوليين، أمام هولندا وضد اليونان.

وكان فيرتس قد أُدرج في الأصل ضمن القائمة الثانية، التي كانت مرشحة للعب أمام صربيا وفي اليونان، قبل أن يستدعيه منتخب ألمانيا مبكراً لأن موسيالا تعرض لإصابة خلال الإحماء قبل مباراة هولندا.

وقال ماتيوس: "من المرجح أنهما أفضل لاعبينا عندما يعودان إلى مستواهما الأعلى. ولذلك فإن استبعاد أحدهما يبدو أمراً سخيفاً". وأضاف أن الكرة الألمانية واجهت المعضلة نفسها في كأس العالم 1974، مستذكراً: "في ذلك الوقت كان السؤال: جونتر نيتسر أم فولفجانج أوفيرات؟".

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

وكانت الخلاصة النهائية لابن الـ65 عاماً: "سأكون سعيداً جداً إذا تمكن كلوب من الإجابة عن السؤال بقوله: موسيالا وفيرتس! لكنني لا أعتقد أننا سنرى هذا الحل في بطولة أمم أوروبا 2028".

كم عدد المباريات الدولية التي خاضها فيرتس وموسيالا بالفعل؟

خاض موسيالا أولى مبارياته مع منتخب ألمانيا في مارس 2021، وله 46 مباراة دولية (10 أهداف). وفي عام 2022، تم اختياره أيضاً أفضل لاعب في ألمانيا.

في المقابل، يملك فيرتس 48 مباراة دولية (12 هدفاً) منذ أن ارتدى قميص المنتخب الأول للمرة الأولى في سبتمبر 2021.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل