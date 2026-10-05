"الوضع الحالي لن يستمر" .. يورجن كلوب يعلن عن تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب الألماني قبل مباراتي صربيا وهولندا

وكان كلوب قد استدعى ما لا يقل عن 44 لاعباً للمشاركة في المباريات الأربع ضد هولندا واليونان وصربيا ثم اليونان مرة أخرى. وقام بتقسيمهم إلى تشكيلتين، خاضت كل منهما مباراتين. ونقلت قناة«Sport1» عن المدرب قوله: "لن نلعب مرة أخرى مباراتين مختلفتين بتشكيلتين مختلفتين".

وستخوض ألمانيا مباراتين أخريين في نوفمبر. ففي 13 نوفمبر، ستخوض مباراة خارج أرضها ضد صربيا في بلغراد، ثم بعد ثلاثة أيام ستقام المباراة الحاسمة ضد المنتخب الهولندي في ملعب أوليمبياستاديون ببرلين.

يعتقد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول أن لاعبيه اكتسبوا خلال الأسابيع الماضية المعرفة الكافية لتطوير أفكاره بشكل أكبر: "عندما يجتمع اللاعبون في المرة القادمة، لن تكون ذاكرة المنتخب الألماني فارغة تمامًا. لن نضطر إلى البدء من الصفر مرة أخرى".

وأضاف: "لدينا الآن العديد من البدائل في مراكز مختلفة. وهذا ما يتيح لك تطوير أسلوب لعب كرة القدم بشكل أكبر".

وحصدت ألمانيا خمس نقاط من أول أربع مباريات في دوري الأمم. تعادل الفريق 1-1 مع المنتخب الهولندي، ثم خسر 0-1 أمام اليونان، وفاز 2-0 على صربيا. وانتهت المباراة الثانية مع اليونان يوم الأحد بالتعادل السلبي.

لا يريد كلوب الاستباق في الحديث عن اللاعبين الذين سيعودون أو لن يعودوا في نوفمبر، مختتمًا حديثه: "هؤلاء اللاعبون، إلى جانب لاعبي منتخب تحت 21 عامًا، يشكلون المجموعة التي سنمضي معها نحو المستقبل. لكن الباب مفتوح للجميع. على مصراعيه".

جدير بالذكر أن ألمانيا وهولندا سيلتقيان يوم الإثنين الموافق السادس عشر من نوفمبر المقبل.