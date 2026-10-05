هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Jurgen Klopp Germany 2026Getty
Mart van Mourik
ترجمه

"الوضع الحالي لن يستمر" .. يورجن كلوب يعلن عن تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب الألماني قبل مباراتي صربيا وهولندا

ألمانيا ضد هولندا
ألمانيا
هولندا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
يورجن كلوب
تشافي هرنانديز
صربيا ضد ألمانيا
صربيا

يورغن كلوب سيقوم بتقليص تشكيلته بشكل كبير استعدادًا لمباريات دوري الأمم الحاسمة. وقد أوضح مدرب المنتخب الألماني، بعد انتهاء فترة المباريات الدولية الأولى، أن تجربته اللافتة للنظر المتمثلة في تشكيل مجموعتين منفصلتين من اللاعبين لن تستمر.

وكان كلوب قد استدعى ما لا يقل عن 44 لاعباً للمشاركة في المباريات الأربع ضد هولندا واليونان وصربيا ثم اليونان مرة أخرى. وقام بتقسيمهم إلى تشكيلتين، خاضت كل منهما مباراتين. ونقلت قناة«Sport1» عن المدرب قوله: "لن نلعب مرة أخرى مباراتين مختلفتين بتشكيلتين مختلفتين".

وستخوض ألمانيا مباراتين أخريين في نوفمبر. ففي 13 نوفمبر، ستخوض مباراة خارج أرضها ضد صربيا في بلغراد، ثم بعد ثلاثة أيام ستقام المباراة الحاسمة ضد المنتخب الهولندي في ملعب أوليمبياستاديون ببرلين.

يعتقد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول أن لاعبيه اكتسبوا خلال الأسابيع الماضية المعرفة الكافية لتطوير أفكاره بشكل أكبر: "عندما يجتمع اللاعبون في المرة القادمة، لن تكون ذاكرة المنتخب الألماني فارغة تمامًا. لن نضطر إلى البدء من الصفر مرة أخرى".

وأضاف: "لدينا الآن العديد من البدائل في مراكز مختلفة. وهذا ما يتيح لك تطوير أسلوب لعب كرة القدم بشكل أكبر".

وحصدت ألمانيا خمس نقاط من أول أربع مباريات في دوري الأمم. تعادل الفريق 1-1 مع المنتخب الهولندي، ثم خسر 0-1 أمام اليونان، وفاز 2-0 على صربيا. وانتهت المباراة الثانية مع اليونان يوم الأحد بالتعادل السلبي.

لا يريد كلوب الاستباق في الحديث عن اللاعبين الذين سيعودون أو لن يعودوا في نوفمبر، مختتمًا حديثه: "هؤلاء اللاعبون، إلى جانب لاعبي منتخب تحت 21 عامًا، يشكلون المجموعة التي سنمضي معها نحو المستقبل. لكن الباب مفتوح للجميع. على مصراعيه".

جدير بالذكر أن ألمانيا وهولندا سيلتقيان يوم الإثنين الموافق السادس عشر من نوفمبر المقبل.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل