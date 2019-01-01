يورجن كلوب: أحترم رغبة سولانكي في الخروج من ليفربول

يورجن كلوب يتحدث حول أسباب بيع سولانكي إلى بورنموث

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حول رحيل المهاجم الشاب دومينيك سولانكي عن صفوف الريدز خلال موسم الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان ليفربول قد أعلن انضمام سولانكي إلى صفوف بورنموث في بدايات سوق الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة بلغت حوالي 19 مليون جنيه استرليني.

وبخصوص انتقال اللاعب، تحدث المدرب يورجن كلوب عن تفهمه الكامل لرغبة سولانكي في الرحيل عن ليفربول والبحث عن تجربة أخرى تضمن له اللعب لدقائق أكثر.

وقال كلوب: "قرار سولانكي كان احترافيًا للغاية، هو لاعب شاب وصاعد بقوة، ويحتاج إلى إثبات نفسه في الفترة المقبلة، هو اختارالتحدي الصعب وكان شجاعًا"

وأضاف: "أحيانًا تكون الظروف غير ملائمة لإشراك اللاعبين الشبان، هذا يكون خارجًا عن إرادة المدرب وإدارة اللاعب، وهو ما يعاني منه اللاعبون الصاعدون في الأندية الكبرى خاصة"

يذكر أن يورجن كلوب كان قد وضع ثقته في سولانكي خلال الفترة التحضيرية ومنذ بداية الموسم، ولكنه استقر على أسماء معينة ليكمل بها رحلته نحو الألقاب هذا الموسم.