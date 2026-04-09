بعد محمد صلاح .. رحيل نجم آخر رسميًا عن ليفربول

سيغادر أندرو روبرتسون ليفربول بعد انتهاء هذا الموسم. أعلن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك عبر قنواته الرسمية. ينتهي عقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 32 عامًا في أنفيلد، ولن يتم تجديده.

وهذا يعني أن ليفربول سيودع اثنين من رموز النادي الصيف المقبل. فقد أُعلن سابقًا أن محمد صلاح سيغادر أنفيلد أيضًا هذا الصيف.

يلعب روبرتسون مع ليفربول منذ عام 2017، عندما انتقل إليه من هال سيتي مقابل 9 ملايين يورو. ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب الاسكتلندي 373 مباراة مع "الريدز"، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 69 تمريرة حاسمة.

لسنوات طويلة، كان روبرتسون لاعباً أساسياً في مركز الظهير الأيسر في ليفربول. لكن في العام الماضي، تم التعاقد مع ميلوس كيركيز، ومنذ ذلك الحين، يفضل المدرب آرني سلوت عادةً المجرّي في مركز الظهير الأيسر.

حقق روبرتسون نجاحات كبيرة مع ليفربول. فقد فاز، من بين أمور أخرى، بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس EFL مرتين.

في الشتاء الماضي، ارتبط اسم روبرتسون بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير. لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق في ذلك الوقت. ولا يُعرف بعد أين سيواصل المدافع مسيرته الكروية الصيف المقبل.

خاض روبرتسون 92 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا. وسيشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الصيف المقبل ضمن المجموعة التي تضم البرازيل والمغرب وهايتي.