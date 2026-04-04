يواجه أياكس فجأة عقبة كبيرة في صراعه على التعاقد مع المدرب ميشيل

سيكون من الصعب على جوردي كرويف التعاقد مع ميشيل ليكون المدرب الجديد لأياكس. يحصل مدرب جيرونا الحالي على راتب ضخم في إسبانيا، وهو ما يشكل عقبة محتملة أمام نادي أمستردام.

أفاد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات ماتيو موريتو من راديو ماركا هذا الأسبوع أن أياكس يحاول التعاقد مع ميشيل. نفى مايك فيروي هذه الأنباء نيابة عن صحيفة دي تيليغراف، لكن من المؤكد أن الإسباني موجود منذ فترة طويلة على رادار أياكس.

ولا يزال من غير الواضح مدى جدية هذا الاهتمام في الوقت الحالي. لكن من المؤكد أن التعاقد مع ميشيل لن يكون مهمة سهلة. ينتهي عقده مع جيرونا، لكن السؤال هو ما إذا كان مستعداً لتخفيض راتبه من أجل منصب في أمستردام.

وفقًا للخبير المالي والمراقب لأياكس خوسيه دي لا فيردي، يتراوح الراتب الحالي لميشيل بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو سنويًا، كما ذكر على X. للمقارنة: أعلى راتب على الإطلاق لمدرب أياكس يبلغ ثلاثة ملايين يورو، وهو ما كان يكسبه إريك تين هاج في ذلك الوقت.

يمكن تفسير الراتب المرتفع الذي يتقاضاه ميشيل في جيرونا: فالنادي جزء من مجموعة سيتي فوتبول جروب، التي تساهم مالياً في النجاح الرياضي. في موسم 2024/25، قاد ميشيل جيرونا حتى إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان كرويف مستعدًا لتخصيص مثل هذا المبلغ لمدرب. علاوة على ذلك، يصطحب ميشيل معه دائمًا مساعده الدائم سالفا فوني، مما قد يزيد التكاليف بشكل أكبر.

ميشيل ليس المرشح الوحيد لتدريب أياكس. ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يتواصل كرويف أيضًا مع بيب جوارديولا. علاوة على ذلك، تم ربط اسم تشافي في وقت سابق بالنادي الأمستردامي.