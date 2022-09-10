يُهدد قرار رفع الإيقاف .. انسحاب "مُحكم" الاتحاد من قضية حمدالله

مركز التحكيم كان قد رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن اعتذار سلطان الصامل عن الاستمرار كمُحكم في قضية النصر ضد الاتحاد وعبد الرزاق حمدالله، والمنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي حاليًا.

لماذا انسحب الصامل من قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد؟

الصامل هو أحد 3 محكمين في القضية، وهو اختيار نادي الاتحاد، حيث تنص لوائح مركز التحكيم الرياضي على اختيار كل طرف لمُحكم بجانب تعيين مُحكم محايد من قبل المركز.

مركز التحكيم مازال ينظر في استئناف الاتحاد ضد قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إيقاف مهاجمه المغربي 4 أشهر ومنعه من القيد لفترة انتقالات واحدة، وقد استجاب لطلب النادي الجداوي رفع الإيقاف عن حمدالله مؤقتًا حتى البت النهائي في القضية.

الأسبوعين الأخيرين كانا قد شهدا ضغوطًا كبيرة مصدرها الإعلام النصراوي على الصامل لإقصائه من القضية، وذلك بسبب تشجيعه لنادي الهلال ورؤيتهم أن ذلك قد يجعله ينحاز ضد النصر.

ونشر عددًا من الإعلاميين النصراويين صورًا تحمل منشورات سابقة للصامل يسخر فيها من النصر بشدة ويُظهر حبه ودعمه للهلال، وقد طالبوا بإبعاده عن القضية لضمان العدالة والنزاهة.

الصامل وحسب الجزيرة وتحديدًا الصحفي أحمد العجلان استجاب لكل تلك الضغوطات وتقدم باعتذار عن الاستمرار في القضية لمركز التحكيم الرياضي.

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Shahid

هل يُلغى قرار رفع الإيقاف عن حمدالله؟

مركز التحكيم كان قد رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله، مما جعله يُشارك في انتصار الاتحاد على الرائد يوم أمس في دوري روشن السعودي.

انسحاب الصامل من التحكيم في القضية سيؤدي لإعادة تشكيل هيئة المحكمين حسبما أشار عددًا من القانونيين أبرزهم أحمد الأمير وأحمد الشيخي.

الأمير أوضح أن انسحاب أحد المحكمين يعني إلغاء قرار رفع الإيقاف المؤقت، وقد استشهد بقضية تخص سباحًا صينيًا في المحكمة الرياضية الدولية.

الشيخي اختلف مع الأمير وأكد أن انسحاب أحد المحكمين لا يُعيد بالضرورة الأمور إلى نقطة الصفر من جديد، حيث يحق لمركز التحكيم إما تعيين مُحكم بديل واستئناف البحث في القضية من حيث توقف أو البدء من جديد حال ثبت أن الانسحاب كان لأسباب تتعلق بالحياد.

ما سبق يعني أن إمكانية استمرار أو إلغاء قرار مركز التحكيم رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله ممكن حسب رؤية المحكمين.

يُشار إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كانت قد أوقفت حمدالله 4 أشهر على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع الاتحاد خلال سريان عقده مع النادي، ولكن النادي الجداوي تقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي وتقدم بعده بطلب لرفع الإيقاف مؤقتًا حتى البت النهائي في القضية وهو ما وافق عليه المركز قبل مواجهة الرائد.