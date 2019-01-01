ين يدر يسجل الهدف الأسرع في الدوري الأوروبي!

الفرنسي تقدم مبكرًا أمام الضيف التشيكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

افتتح المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر، التسجيل مبكرًا لصالح إشبيلية الإسباني، في شباك سلافيا براج التشيكي.

وتقدم الفريق الأندلسي، الأكثر فوزًا بلقب الدوري الأوروبي، بهدف في الثانية 25 من بداية اللقاء، أمام جماهير سانشيز بيزخوان.

وجاء الهدف من ضغط سريع على دفاع الفريق التشيكي، ليضمن التقدم في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأصبح هدف الفرنسي صاحب الأصول التونسية، الأسرع في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي.

وسام بن يدر سجل أسرع هدف في الدوري الأوروبي هذا الموسم 🔥



فقط بعد مررو 25 ثانية من مباراة إشبيلية وسلافيا براغ 🤩 pic.twitter.com/yG40ic3eF0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

ويعد الهدف الأسرع في تاريخ المسابقة من توقيع يان سايكورا لصالح ليبريتش أمام كاراباخ في نسخة 2016-17.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وسيكون لقاء الإياب في التشيك بعد أسبوع من الآن.