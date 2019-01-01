ين يدر يسجل الهدف الأسرع في الدوري الأوروبي!
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
افتتح المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر، التسجيل مبكرًا لصالح إشبيلية الإسباني، في شباك سلافيا براج التشيكي.
وتقدم الفريق الأندلسي، الأكثر فوزًا بلقب الدوري الأوروبي، بهدف في الثانية 25 من بداية اللقاء، أمام جماهير سانشيز بيزخوان.
وجاء الهدف من ضغط سريع على دفاع الفريق التشيكي، ليضمن التقدم في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وأصبح هدف الفرنسي صاحب الأصول التونسية، الأسرع في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي.
وسام بن يدر سجل أسرع هدف في الدوري الأوروبي هذا الموسم 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019
فقط بعد مررو 25 ثانية من مباراة إشبيلية وسلافيا براغ 🤩 pic.twitter.com/yG40ic3eF0
ويعد الهدف الأسرع في تاريخ المسابقة من توقيع يان سايكورا لصالح ليبريتش أمام كاراباخ في نسخة 2016-17.
1 - @SevillaFC_ENG's striker @WissBenYedder has scored the fastest goal in this @EuropaLeague season (25 seconds). Hungry. pic.twitter.com/3EbzpYtvXP— OptaJose (@OptaJose) March 7, 2019
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وسيكون لقاء الإياب في التشيك بعد أسبوع من الآن.