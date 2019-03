ين يدر يسجل الهدف الأسرع في الدوري الأوروبي!

افتتح المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر، التسجيل مبكرًا لصالح إشبيلية الإسباني، في شباك سلافيا براج التشيكي.

وتقدم الفريق الأندلسي، الأكثر فوزًا بلقب الدوري الأوروبي، بهدف في الثانية 25 من بداية اللقاء، أمام جماهير سانشيز بيزخوان.

وجاء الهدف من ضغط سريع على دفاع الفريق التشيكي، ليضمن التقدم في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأصبح هدف الفرنسي صاحب الأصول التونسية، الأسرع في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي.

ويعد الهدف الأسرع في تاريخ المسابقة من توقيع يان سايكورا لصالح ليبريتش أمام كاراباخ في نسخة 2016-17.

