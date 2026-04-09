ينفجر ويم كيفت ورينيه فان دير جيب في ضحك شديد عندما يُذكر اسم لاعب أياكس

من الأفضل لمارتن بايس أن يتجنب الاستماع إلى بودكاست «KieftJansenEgmondGijp» في الفترة المقبلة. فقد تعرض حارس مرمى أياكس البالغ من العمر 27 عامًا للسخرية المستمرة خلال الحلقات الأخيرة.

عندما يتوقف البث في KJEG Blessuretijd، يبدأ رينيه فان دير جيب فجأة بالضحك. "ووتر بايس!" ثم يقوم زملاؤه بتصحيح المحلل المثير للجدل في برنامج Vandaag Inside.

ويشارك ويم كيفت في الحديث. "من أين أتى في الواقع؟ أين لعب كحارس مرمى لأياكس؟ جدياً... أين لعب كحارس مرمى لأياكس؟ أمريكا؟ أوه..."

"إنه طويل القامة"، يواصل كيفت بسخرية. "لكنه لا يستطيع حراسة المرمى!" يتساءل جيب بصوت عالٍ كيف انتهى الأمر بأياكس بحارس مرمى مثل بايس. "هل عمل مع جوردي كرويف في إندونيسيا؟"

ثم يلخص الصحفي ميشيل فان إيغموند مسيرته المهنية استناداً إلى ويكيبيديا. "صفر مباراة مع NEC، صفر انتصارات."

يبدأ فان دير جيب بالضحك بصوت أعلى. "كان ذلك ذروة مسيرته. هاهاها!" يقرر فان إيغموند إنهاء الموضوع. "حسناً، ما الذي يهمنا في كل هذا."

بايس، الذي تم التعاقد معه في فبراير مقابل 1.5 مليون يورو قادمًا من دالاس، مرتبط بعقد مع أياكس حتى منتصف عام 2029. في أول ست مباريات له في الدوري، استقبل سبعة أهداف. حافظ حارس مرمى نيميغن على شباكه نظيفة مرتين. خاصةً عندما يبحث بايس عن حلول فنية، غالبًا ما (يكاد) الأمر ينحرف عن مساره.