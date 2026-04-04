ينتقد إنزو فرنانديز للمرة الأولى قرار إيقافه ويكشف عن معلومات مثيرة للاهتمام بشأن تشيلسي

خافيير باستوري، وكيل أعمال إنزو فرنانديز، علق لأول مرة في حوار مع موقع «ذا أثليتيك» على الإيقاف التأديبي الذي فُرض على موكله. وكان تشيلسي قد قرر استبعاد فرنانديز من التشكيلة، بعد أن زُعم أنه «تودد» إلى ريال مدريد.

"أقول دائمًا لزوجتي إنني أحب مدريد كثيرًا، عندما تطلب مني اختيار مدينة في أوروبا للعيش فيها. إنها تشبه بوينس آيرس كثيرًا، الحياة، كل شيء..."، قال فرنانديز في حديثه مع قناة Luzu التلفزيونية. وأكد مدرب تشيلسي ليام روزينيور يوم الجمعة أن اللاعب الأرجنتيني لن يشارك في المباراتين القادمتين.

وقد استقبل فرنانديز هذا الإعلان بغضب شديد. "إنزو لم يفهم الموقف"، حسبما قال باستوري. "العقوبة غير عادلة على الإطلاق. أعتقد أنها قاسية للغاية بالنظر إلى الوضع الحالي لتشيلسي، ولا يوجد أي سبب أو مبرر لهذا الإيقاف"، قال مستاءً.

"عندما أخبره المدرب بذلك، تقبله، لأنه رجل محترف للغاية يكرس نفسه دائمًا بالكامل، أينما كان، ويحترم القرارات. لكننا لا نفهم العقوبة، لأنه لم يذكر أي نادٍ ولم يقل أيضًا أنه يريد مغادرة تشيلسي، بل على العكس تمامًا."

كشف باستوري أيضًا أن تشيلسي اتخذ موقفًا مختلفًا تمامًا منذ وقوع الحادثة. "تلقيت رسالة من النادي يوم الخميس، يفيدون فيها برغبتهم في التحدث معي بشأن التصريحات. عندما أرسلوا لي الرسالة، قمت بالرد، لكنهم لم يردوا عليّ. يبدو أنهم كانوا قد قرروا بالفعل إيقافه فور وصوله إلى النادي".

ويبدو أن تمديد عقد فرنانديز لم يعد مطروحاً في الوقت الحالي. قال باستوري: «لقد تحدثنا بالفعل في وقت سابق، لكن الشروط لم تكن مناسبة بعد. لم تكن واقعية، لذا لم يكن بالإمكان المضي قدماً. وقد قررنا في الوقت الحالي التخلي عن هذا الأمر تماماً».

"هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارنا، مثل الراتب، والاحترام، أو الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأمور... هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى أن النادي لا يتصرف بالطريقة المثلى. هذا الإيقاف لمباراتين، الذي لا معنى له من وجهة نظري، يشير فقط إلى أن النادي يريد إصدار بيان أو إرسال رسالة."