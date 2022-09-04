ينتظر خطوة كين .. بايرن يضع شرطًا للتعاقد مع مهاجم توتنهام

بايرن ميونخ لم يستسلم في رغبته بضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام.

يتواصل ارتباط نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم ونجم نادي توتنهام الإنجليزي.

وارتبط بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع هاري كين، من أجل تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

لكن حقيقة أن عقد هاري كين مع توتنهام يمتد حتى صيف 2024 جعلت تحركات بايرن ميونخ للتعاقد مع نجم منتخب إنجلترا يخفت قليلًا.

لكن الصحفي الألماني كريستيان فالك، من صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أكد أن اهتمام بايرن ميونخ بضم هاري كين لم يتراجع.

فالك وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أكد أن مسئولي بايرن ميونخ يأملون ألا يمدد هاري كين عقده مع توتنهام.

وفي الوقت الحالي، فإن عدم نجاح توتنهام في تجديد عقد هاري كين حتى صيف 2023 سيجعل النادي البافاري يكثف تحركاته في الصيف المقبل للتعاقد مع نجم منتخب إنجلترا.

يذكر أن هاري كين حاول في صيف 2021 الرحيل عن توتنهام وسط اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته، لكنه لم يرحل في نهاية المطاف.