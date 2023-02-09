ينتظره السجن لفترة طويلة؟ داني ألفيش يغير أقواله مجددًا

موقف داني ألفيش يتعقد بعد إفادته الأخيرة.

ما زالت أصداء قضية احتجاز البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة الأسبق، تُنظر في ساحات المحاكم بإسبانيا مع تفاصيل جديدة كل يوم قد تقرب اللاعب من السجن.

آخر مستجدات قضية داني المحتجز منذ 20 يناير الماضي على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة داخل ملهى ليلي ليلة 30 ديسمبر 2022 كشفتها برنامج "Y Ahora Sonsoles".

وبحسب البرنامج الإسباني فإن اللاعب الشهير غير أقواله للمرة الرابعة معترفًا هذه المرة باعتدائه على السيدة المدعية؛ لكن بخلاف روايتها فإنه يقول إن ما حدث تم بالموافقة بينهما، بينما تقول هي إنها تعرضت للاغتصاب.

ووفقًا لتعديل أخير في القانون الإسباني فإن ألفيش بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يواجه عقوبة السجن من 4 سنوات إلى 12 سنة.