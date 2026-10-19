يرى لوثار ماتيوس أن على يورجن كلوب التفكير جديًا في إعادة نيكلاس فولكروج إلى المنتخب الألماني. والسبب أن فولكروج «شخص جيد» و«يحظى بقبول كبير»، والأهم من ذلك أنه «يسجل الأهداف، أكثر من أي لاعب آخر. إذا لم تكن هذه أسبابًا كافية»، على حد قول ماتيوس خلال فعالية نظمها راعيه Interwetten، مشيرًا أيضًا إلى تراجع مستوى منافسي فولكروج على مركزه في المنتخب الألماني.

وأوضح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع المنتخب الألماني: «بالطبع نفتقد رأس الحربة هذا. نتحدث دائمًا عن اللاعبين الشباب، لكن الوحيد الذي يقنعنا بأهدافه ويقدم أسبابًا تدعم اختياره هو نيكلاس فولكروج». ويرى ماتيوس أن كاي هافرتس، الذي غادر معسكر المنتخب مؤخرًا مجددًا بسبب الإصابة، ليس رأس حربة حقيقيًا. كما تعرض تيم كلايندينست للإصابة مرة أخرى مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما «يبحث نيك فولتيماده عن مستواه. وعلى يورجن كلوب أن يرى ذلك أيضًا».

صحيح أن فولتيماده سجل مؤخرًا هدفه الثاني مع يوفنتوس، الذي يلعب له على سبيل الإعارة، في الدوري الأوروبي، لكنه لا يزال دون أي هدف في الدوري. وقد تعرض مؤخرًا لانتقادات متكررة في الصحف الإيطالية، فيما وصل يوفنتوس، الملقب بالسيدة العجوز، إلى نقطة متدنية جديدة بعد هزيمته الثقيلة 0-3 أمام لاتسيو.

وربما لهذا السبب أيضًا ينصح ماتيوس المهاجم بالعودة إلى الدوري الألماني.

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لماذا غاب فولكروج عن كأس العالم؟

ورغم أن فولكروج، في رأي ماتيوس، لا يتجاوز مستوى «المتوسط الجيد»، فإنه يستطيع حاليًا، رغم تقدمه في السن (33 عامًا)، «المساعدة على الأقل حتى بطولة أمم أوروبا».

كان فولكروج ضمن قائمة المنتخب الألماني آخر مرة في مطلع سبتمبر 2025. وبعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى وست هام يونايتد، خذله جسده كثيرًا. وبسبب إصابات عضلية متكررة وتهيج مستمر في وتر أخيل، خاض مع وست هام 29 مباراة رسمية فقط خلال عام ونصف، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين. ولم تحقق إعارته إلى ميلان التحول المنشود أيضًا، إذ خاض 20 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، ليغيب فولكروج في نهاية المطاف عن كأس العالم الصيف الماضي.

بعد ذلك، انتقل معارًا من وست هام إلى بريمن، حيث استعاد فجأة أفضل مستوياته. وسجل فولكروج سبعة أهداف في سبع مباريات رسمية، وكان آخرها حين أنقذ فيردر بريمن بهدفين أمام بادربورن وبهدف في اللحظات الأخيرة في دورتموند، ليمنح فريقه نقطتين.

هل يعيد يورجن كلوب فولكروج إلى المنتخب الألماني؟

أما اللاعب البالغ 33 عامًا، فلا يريد الخوض في الجدل المتصاعد بشأن عودته إلى المنتخب الألماني. وقد أكد ذلك مجددًا في نهاية الأسبوع، قائلًا لقناة DAZN: «سيكون أمرًا رائعًا، وأعتقد أنني أتعامل دائمًا باحترام كبير مع وسائل الإعلام، أن تبدأ وسائل الإعلام باحترامي أيضًا. وإذا كنت قد قلت الآن 44 مرة إنني لا أريد الحديث عن هذا الأمر، فسيكون رائعًا ألا نعود للحديث عنه».

وأشار مدربه دانييل تيون، من جانبه، إلى أن فولكروج يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الألماني بالمشاركة مع باتريك شيك، لاعب باير ليفركوزن، وأنه «حين يتصدر أحدهم قائمة الهدافين، فهذا يعني أنه لم يرتكب الكثير من الأخطاء». وبالطبع، يعود قرار إعادة فولكروج إلى كلوب، «لكن إذا كان يحتاج إلى أهداف، فعليه الاتصال به».

تأتي فترة التوقف الدولي المقبلة في منتصف نوفمبر، حين تلتقي ألمانيا صربيا (13 نوفمبر) وهولندا (16 نوفمبر) في دوري الأمم الأوروبية. وكان رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قد أبدى مؤخرًا انفتاحه على عودة فولكروج.

وقال فولر قبل أسبوع في برنامج «دوبل باس» على قناة Sport1: «إنه يجيد ضربات الرأس، وهذه حقيقة. وإذا كان يسجل أهدافًا كهذه، فلمَ لا؟ سيتابع يورجن كلوب مبارياته المقبلة». لكنه أضاف أنه ينبغي «ألا ننسى أننا نتحدث عن بطولة أمم أوروبا بعد عامين، وسيكون أكبر سنًا حينها».

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تريزولدي وبيتشينوفيتش وبرونر: هل لا تعاني ألمانيا أصلًا من مشكلة في مركز رأس الحربة؟

وربما يحين حينها دور المهاجمين الشباب، وفي مقدمتهم نيكولو تريزولدي، الذي تصدر العناوين مؤخرًا بأهدافه الغزيرة مع كلوب بروج ومنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، بل وحقق أرقامًا قياسية في دوري أبطال أوروبا. غير أن اللاعب الألماني الإيطالي يريد الانتظار حتى ما بعد بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا الصيف المقبل ليقرر أي اتحاد سيمثله مستقبلًا.

وإلى جانب تريزولدي، يُنتظر من المنظور الألماني أن يكون المستقبل أيضًا لدينان بيتشينوفيتش ويونس إبنوتاليب. لكن بيتشينوفيتش يمر بأزمة واضحة في مستواه منذ انتقاله من فولفسبورج إلى شتوتجارت مقابل 25 مليون يورو، ولا يزال ينتظر هدفه الأول في الدوري الألماني مع شتوتجارت، بينما كان إبنوتاليب صاحب هدف الفوز لآينتراخت فرانكفورت مجددًا يوم الجمعة الماضي. ويملك اللاعب البالغ 23 عامًا حاليًا ستة أهداف وصناعتين في سبع مباريات رسمية.

وقدم باريس برونر مؤخرًا مستوى أفضل قليلًا مع موناكو ومنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا. فقد سجل هدفين فور مشاركته الأولى مع منتخب الشباب، وأصبح حاليًا لاعبًا لا غنى عنه لموناكو بعدما سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات.

وربما تُحل قريبًا من تلقاء نفسها مشكلة رأس الحربة التي يراها ماتيوس حاليًا في ألمانيا. لكن ترتيب المهاجمين واضح لديه في الوقت الراهن: «هافرتس أولًا، ثم فولكروج بصفته لاعبًا صاحب خبرة. ويمكنك ضم تريزولدي بسبب الأهداف التي سجلها».