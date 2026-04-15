"يمكنك أن تكتب انتقال دالي بليند إلى أياكس بالقلم الرصاص"

من المرجح جدًّا أن يعود دالي بليند (36 عامًا) إلى أياكس في الموسم المقبل. هذا ما صرح به تيم فان دوين، المراقب الرياضي لمجلة «فوتبال إنترناشونال»، يوم الأربعاء في بودكاست«بانتيليك».

سُئل فان دوين في بودكاست المشجعين عن آخر أخبار الانتقالات المتعلقة بأياكس. "الاسم الأكثر ترجيحًا هو دالي بليند. إذا كان بإمكانك اختيار لاعب واحد، فسيكون هو."

"كان هذا مطروحًا بالفعل في الصيف والشتاء الماضيين. كان فريد جريم يرغب بشدة في ضمه، حتى أكثر من مانويل أوغارتي. لم يتم ذلك حينها، لأن جيرونا طلبت خمسمائة أو ستمائة ألف يورو. ولم يرغب أياكس في دفع هذا المبلغ المحدد في بند العقد"، يروي فان دوين.

يعتقد فان دوين أنه لا شيء يمنع عودته الصيف المقبل. "سيصبح لاعبًا حرًا ويرغب بشدة في إنهاء مسيرته مع أياكس، لذا يمكنك أن تكتب بخط رصاص أنه سيعود."

يقدم بليند موسمًا رائعًا مع جيرونا، لكنه سيصبح لاعبًا حرًا الصيف المقبل. لن يتم تجديد عقده المنتهي، لذا يمكن للاعب الدولي الذي خاض 108 مباراة دولية البحث عن تحدٍ جديد.

لعب بليند مع أياكس على فترات متقطعة. خلال سنواته في أمستردام، خاض ابن داني بليند 333 مباراة. فاز بليند الابن مع أياكس بسبعة ألقاب دوري محلية وكأس الاتحاد الهولندي مرتين.

كما لعب هذا اللاعب المخضرم في الخارج مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ. وفي هولندا، أعاره أياكس لفترة إلى نادي غرونينغن، لكي يكتسب المزيد من الخبرة.