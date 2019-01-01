يمرر يراوغ ويسجل.. مالكوم وظهور مميز في أول كلاسيكو

أرقام مالكوم في أول مشاركة له مع برشلونة ضد ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعادل برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدف ريال مدريد لوكاس فاسكيز، بينما تعادل مالكوم لبرشلونة، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في سانتياجو بيرنابيو.

وخلال المباراة، قدم مالكوم أداء كبيرًا، في أول مباراة كلاسيكو يشارك فيها بعد انضم

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

امه إلى برشلونة الصيف الماضي.

ولمس مالكوم الكرة 57 مرة،، بينما أرسل 6 كرات عرضية، وفاز بـ 5 صراعات ثنائية، ونجح في الحصول على 4 أخطاء.

والأهم من ذلك كان أنه صنع 3 فرص للتسجيل، وسجل هدف التعادل الذي أنقذ برشلونة من خسارة كانت كفيلة بتعقيد حساباته.

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يذكر أن ليونيل ميسي شارك بديلًا في المباراة ولم يبدأها بسبب عودته من الإصابة، مما أتاح الفرصة لمالكوم لإثبات نفسه.