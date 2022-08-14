يلمح للرحيل لبرشلونة؟ برناردو سيلفا ينشر رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي!

سيلفا يثير الشكوك حول انتقاله لبرشلونة

نشر متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، منشورًا يبدو وأنه "للوداع" بعد لقاء فريقه الماضي ضد نادي بورنموث بالجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الفريق السماوي قد استطاع تحقيق الفوز برباعية نظيفة، وشارك النجم البرتغالي في الدقيقة 65 بعد أن نزل بديلًا لإلكاي جوندوان.

ويعد سيلفا من أهم الأسماء التي يرغب برشلونة في ضمها في سوق الانتقالات الحالي، لكن فشل خروج لاعبهم فرينكي دي يونج يقف أمام هذه الرغبة.

ماذا نشر سيلفا؟

لاعب مانشستر سيتي لم يشارك أساسيًا في مواجهتي فريقه بالدوري الإنجليزي حتى الآن، لكنه لعب مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بصورة أساسية.

ونشر سيلفا اليوم صورة له، وكتب عليها بعض العبارات العاطفية التي جعلت البعض يظن أنها الرسالة الوداعية للرحيل.

حيث كتب: "أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق".

هل يرحل سيلفا لبرشلونة؟

حتى الآن فلا يوجد أي مؤشرات إيجابية حول خروج فرينكي دي يونج عن نادي برشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

النجم الهولندي يرفض المغادرة إلى مانشستر يونايتد، لكن ظهور تشيلسي في الصورة قد يغير من الأمر في قادم الأيام.

من جانبه يريد سيلفا الرحيل إلى برشلونة، لكن الأمر يتوقف على خروج دي يونج، حتى تتوفر الأموال في فاتورة الرواتب ويستطيع النادي تسجيل اللاعبين.