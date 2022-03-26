يلمح لسوء الحال مع كومان؟ .. دي يونج: أصبحت أفضل تحت قيادة تشافي!

أكد الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة على سعادته الكبيرة ورضاه عن وضعه ودوره الحالي في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي يونج ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن التحسن الكبير في أداء الفريق انعكس عليه.

وقال دي يونج: "أنا أقوم بعمل جيد، وأشعر أنني بخير في برشلونة، لا يمكنني أن أقول أي شيء سلبي، لقد أتيت لهنا بالكثير من الثقة".

وأضاف: "بدأنا في اللعب بشكل أفضل كفريق، ونتيجة لذلك أنا أيضًا ألعب بشكل أفضل تحت قيادة تشافي".

وأردف: "الصفقات الجديدة أضافت الجودة للفريق، وأصبح لدينا خيارات أكثر من تلك التي كانت متاحة قبل أشهر".

وأكمل: "كل ذلك يجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لي، الآن لدينا الكثير من الثقة ونتحسن مع مرور الوقت".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، وفاز على ريال مدريد قبل أيام بأربعة أهداف نظيفة.