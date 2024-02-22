"يلعب مثل ساعي البريد!".. نجم ريال مدريد السابق يفتح النار على دي يونج

كيف ينتقد مواطنه بهذه الحدة؟

تحدث الهولندي رافاييل فان دير فارت اللاعب السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب هولندا بانتقاد شديد عن مواطنه فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني.

وقال فان دير فارت في تصريحات لشبكة "زيجو سبورت" الهولندية: "فرينكي دي يونج يلعب كره القدم مثل ساعي البريد، يستغرق وقتًا طويلًا للغاية لتمرير الكرة للأمام!".

وأضاف: "بدلا من ذلك، فإن فرينكي دي يونج يحمل الكرة بين قدميه مدة طويلة قبل أن يسلمها في أقدام زملائه، الطبيعي أنك عندما تتجاوز خصمك فإنك تدع الكرة تتحرك وتقوم بتسليمها بسرعة".

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وقال فان دير فارت هذه التصريحات على هامش تحليله لمباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان برشلونة قد تعادل مع نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بهدف لمثله في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة يوم 12 مارس 2024 على ملعب مونتجويك.