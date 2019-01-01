يلا جول آسيا 2019 | برنامج خاص ومباشر من جول لتغطية كأس الأمم الآسيوية

جول يطلق برنامجًا مباشرًا لتقريب البطولة من المشاهدين وجعلهم يعيشون أحداثها بشكل مختلف ومميز...

تنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019 والتي ستحتضنها الإمارات العربية المتحدة لغاية فاتح فبراير القادم، إذ من المتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرتين خاصة في الشرق الأوسط وذلك إثر مشاركة 12 منتخبًا عربيًا.

نجوم عرب بارزون وآخرون من الصين، اليابان، أستراليا وغيرهم سيسجلون حضورهم في البطولة الأغلى في القارة الصفراء، ما يعد الجماهير بتنافسية كبيرة وأطباق كروية دسمة، لكن جول سيطفي على هذه النسخة رونقًا خاصًا بتغطيته المميزة عن كثب وبمتابعته الدقيقة لكل التفاصيل والأحداث.

فبهذه المناسبة يطلق الموقع برنامجًا مباشرًا باسم "يلا جول آسيا 2019"، حيث سيكون بتقديم من المبدع "ميدو" وبحضور السوبر فان السعودي "محمد الغامدي" وسيتم فيه تناول العديد من الموضيع والغوص في حيثيات المباريات، التصريحات، المواهب، الأهداف الرائعة وغيرها من الأمور بشكل يجعل الجمهور يعيش البطولة بشكل مختلف تمامًا عن المعتاد.

وكما عودكم الشاب المصري "ميدو" في الفقرة الأسبوعية "يلا جول"، لن يغيب المرح والتطرق لأغرب اللقطات وأكثرها عجبًا، ذلك مع تحليل قيم من الغامدي الذي كان متابعًا للمنتخبات ولأجواء تنظيم البطوبة منذ مدة، حتى أنه كان حاضرًا في زيارة فريق من جول للإمارات من اجل استكشاف إحدى المدن الرئيسية المستضيفة للبطولة.

ندعوكم إذًا لمتابعة هذا البرنامج الشيق والذي بدأت أولى حلقاته بتقديم شامل للبطولة ونظامها، إضافة لاستعدادات المنتخبات وطرح للتوقعات بشأن مسيرة المنتخبات العربية والمرشحين لنيل المسابقة

نبدأ تغطيتنا لكأس آسيا في #YallaGoal!



كلما تحتاج معرفته عن البطولة في حوار شيق بين ميدو ومحمد!



احجز رحلتك لحضور مباريات كأس آسيا 2019 هنا: https://t.co/Biow8Mzg1x https://t.co/0QyEjMrnie — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

يذكر أن المواجهة الافتتاحية ستجمع مساء اليوم بين الإمارات البلد المستضيف والمنتخب العربي الآخر البحرين وذلك في مباراة سيسبقها حفل خاص.