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شنّ ماكس إيبرل، العضو في مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، هجومًا مضادًا على لاعب بايرن السابق ديتمار هامان بسبب شكوكه حول تمديد عقد المهاجم النجم هاري كين.

وقال إيبرل لشبكة Sky على هامش مباراة متصدر الدوري ضد ماينتس في منافسات البوندسليجا بعد ظهر يوم السبت: «من حق الجميع أن يعبّروا عن آرائهم. إذا كان لدينا أفضل لاعب في العالم يلعب في البوندسليجا، وفي حالة فنية ممتازة وفي أوج مسيرته، فإن ذلك يبعث برسالة قوية للبوندسليجا».

ويوم الخميس، بعث بايرن ميونخ بتلك «الرسالة للبوندسليجا» عندما أعلن تمديد عقد كين المنتهي حتى صيف 2029. وقد أثارت انتقادات هامان لهذا القرار بسبب تقدّم عمر اللاعب الإنجليزي حفيظة إيبرل، الذي قال: «أعلم أن جماهير بايرن كانت سعيدة جدًا جميعها. وأظن أن الجماهير الألمانية كانت كذلك أيضًا. وللأسف، هذا هو الحال: في ألمانيا، هناك دائمًا من يجب عليه أن يفسد الأمور كالذي يبصق في الطعام، وديدي غالبًا ما يكون أحدهم».

يدرك إيبرل أن الفائز حديثًا بالكرة الذهبية سيكون قد شارف على بلوغ السادسة والثلاثين عندما ينتهي عقده، لكنه أشار إلى لياقته البدنية قائلاً: «لم يتعرض تقريبًا لأي إصابات منذ قدومه إلى هنا. وبطبيعة الحال نأمل أن يبقى الأمر على هذا النحو. لكن إذا تعرضت لإصابة، فإن العودة تستغرق وقتًا أطول. وعندما توقّع عقدًا يمتد بك حتى سن السادسة والثلاثين تقريبًا، تكون هناك دائمًا مخاطرة معينة، بغض النظر عن هويتك».

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وفي وقت لاحق من يوم الخميس، أبدى هامان انتقاداته في برنامج Sky المسمى 'Triple - Der Hagedorn Fußballtalk'. وقال من بين ما قاله: «أعتقد أن التمديد ينطوي على مخاطرة ليست بالقليلة. لا أظن أنه كان هناك اهتمام كبير من إنجلترا. لذا فربما كان قرارًا لم يكن بوسعهم اتخاذه بأي طريقة أخرى. أما ما إذا كان سيواصل تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف على مدى السنوات الثلاث المقبلة فهذا ما سيتبيّن لاحقًا. (...)».

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كما رأى لاعب بايرن السابق أن ناديه القديم كان تحت ضغط يدفعه إلى التحرّك قائلاً: «بالكاد كان بوسع بايرن أن يفعل شيئًا سوى تمديد عقده. فقد أراد البقاء وفاز الآن بالكرة الذهبية. كانت ستكون رسالة لو أنه فاز بهذه الجائزة وتركوه يرحل رغم ذلك».

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منذ متى يلعب هاري كين لبايرن ميونخ؟

لكن إيبرل، في حديثه إلى DAZN، رأى الأمر بشكل مختلف قائلاً: «أعتقد أنها رسالة رائعة أن يكون لدينا فائز بالكرة الذهبية في ألمانيا وأن يبقى هنا. السيناريو التقليدي هو: أفوز بالكرة الذهبية، وأترك عقدي ينتهي في الصيف ويمكنني أن أفعل أمورًا مختلفة تمامًا». كما أن فوز كين بجائزة أفضل لاعب في العالم يكلّف بايرن ميونخ مبلغًا لا بأس به، لكن إيبرل غير منزعج من ذلك: «النادي قوي بما يكفي؛ ويمكننا تحمّل ذلك أيضًا. إنها علامة جيدة».

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يلعب كين في خط هجوم بايرن ميونخ منذ صيف 2023. وقد انتقل من توتنهام هوتسبير مقابل صفقة بلغت قيمتها أقل بقليل من 100 مليون يورو، وتجاوز التوقعات العالية. وقد سجّل قائد منتخب إنجلترا 156 هدفًا في 162 مباراة مع بايرن ميونخ. كما صنع 42 هدفًا.