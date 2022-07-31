يغضب جماهير برشلونة؟ ليفاندوفسكي يختار أسطورة ريال مدريد للعب معه!

اختيار ليفاندوفسكي قد يغضب جماهير برشلونة

كشف روبرت ليفاندوفسكي، توقيع برشلونة الكبير لهذا الموسم، عن اللاعب المتقاعد الذي كان سيحب أن يكون زميلًا له في الفريق.

وكان النجم البولندي قد انتقل لصفوف البلوجرانا هذا الصيف في صفقة تعد هي الأبرز في سوق انتقالات الفريق الكتالوني للموسم المقبل.

وتحدث لاعب بايرن ميونخ السابق مع شبكة "ESPN" وأجاب عن بعض الأسئلة المتعلقة بكرة القدم وحياته الخاصة وتفضيلاته الشخصية.

من هو اللاعب؟

أوضح ليفاندوفسكي بعد فترة تفكير قصيرة أنه كان يود مشاركة زين الدين زيدان داخل أرض الملعب حينما سئل عن اللاعب الذي كان يريد أن يلعب معه.

حيث قال النجم البولندي: "ربما أحتاج إلى مزيد من التمريرات، ربما يمكنني اختيار زيدان".

إجابته ليست مجنونة، لكنها لم تكن مناسبة مع بعض مشجعي برشلونة، الذين اعترفوا بزيدان باعتباره أسطورة ضخمة لمنافسهم الشرس ريال مدريد، لكنهم يريدون أن يختار لاعب من فريقهم.

ماذا عن منافسة بنزيما؟

خلال المقابلة، علق أيضًا على توقيعه لبرشلونة وكيف كان يحلم دائمًا باللعب في الدوري الإسباني، كما شارك وجهة نظره حول المنافسة مع كريم بنزيما.

وأوضح: "إنه لاعب رائع، كما أظهر في دوري أبطال أوروبا، لا أريد أن أقارن نفسي به لأن هذا يمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لي، بينما كان هو هنا لسنوات عديدة وأثبت العام الماضي كيف إنه جيد".

ليفاندوفسكي لم يسجل مع برشلونة حتى الآن

لعب ليفاندوفسكي جميع المباريات في جولة برشلونة قبل بداية الموسم، وبينما يبدو أنه يتأقلم جيدًا ويعود إلى أفضل مستوياته، إلا أنه لا يزال غير قادر على تسجيل هدفه الأول.

وأهدر البولندي العديد من الفرص في لقاء نيويورك ريد بول، وهو الأمر الذي جعل تشافي يدافع عنه ويوضح أن ما يحدث معه قد حدث للويس سواريز من قبل، وأنها مسألة وقت.