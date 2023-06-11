يعيش في عالم منفصل! .. أندرسون تاليسكا: في السعودية لا يعلمون شيئًا عن أموري الفنية!

لاعب النصر يتحدث عن عشقه للغناء وكونها ليست مجرد هواية بل "دراسة"!

يبدو أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، يعيش في عالم منفصل عن الواقع، خاصةً فيما يتعلق من نظرة الجمهور في السعودية لوضعه الغنائي.

البرازيلي محل جدل كبير في السعودية، فبينما ينخرط فريقه وسط الموسم بالمباريات، يطلق أغانيه الخاصة، عبر حسابه الفني عبر "إنستجرام"، والذي يحمل اسم "سبارك"، وهو ما أثار غضب الجماهير أكثر من مرة تجاهه.

وفي هذا الشأن، قال تاليسكا، خلال تصريحاته لإذاعة "Fora-de-jogo"، في حوار ترجمه حساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "أغني حبًا في الغناء، الموسيقى بشكل عام مهمة بالنسبة لي، لقد قمت بدراستها، فالأمر ليس مجرد الإمساك بميكروفون والقيام بالغناء".

وأضاف: "في السعودية لم أقم بالترويج للأغاني الخاصة بي، احترامًا للنصر، ولا أحد يعلم عن أموري الفنية، لكن مجموعة من زملائي يستمعون لها قبل المباريات، وهو أمر فاجأني".

حديث أندرسون عن عدم علم الجمهور السعودي شيء عن مسيرته الغنائية يدعو للاستغراب، فالجمهور والإعلام يتداول بشكل مستمر مقاطعه ومواعيد حفلاته الغنائية وما شابه، كما يتم التعامل مع أي شيء يخص اللاعبين خارج الملعب بطبيعة الأمر.