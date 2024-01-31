يعمل في العقارات ولم يدرب منذ 10 أعوام.. اختيار لابورتا المجنون لخليفة تشافي!

هل سيتوجه برشلونة لهذا الخيار الغريب؟

منذ إعلان المدرب تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، والكل بات يتحدث عن البدلاء المحتملين له.

لكن جوان لابورتا يريد التغريد خارج السرب تمامًا، من خلال استدعاء مدرب سبق له الوجود في النادي الكتالوني وتدريبه في فترة زاهية من تاريخه.

هذا المدرب هو فرانك ريكارد، الذي قاد برشلونة للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عام 2006، ولكنه لم يحظ بنجاح كبير خارج أسوار النادي الكتالوني.

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"راديو ماركا" يفيد بأن المدرب الهولندي تم التواصل إليه من قبل لابورتا واستطلاع رأيه في مسألة تدريب النادي الكتالوني، وهي مفاجأة كبيرة.

ذلك لأن ريكارد لم يدرب أي نادٍ منذ انتهاء تجربته في جالطة سراي التركي عام 2014، بل اتجه إلى مجال التطوير العقاري وترك كرة القدم برمتها!.

صحيح أن لابورتا من هواة الاعتماد على الأسماء التي سبق لها الوجود في برشلونة، لكن ليس إلى هذه الدرجة، إلا أن الرجل المثير للجدل ليس معه أي مستحيل.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المدرب الهولندي لا يريد العودة إلى عالم كرة القدم، لكن عرضًا من النادي الذي شهد أفضل ذكرياته التدريبية قد يغير كل الموازين.