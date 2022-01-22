يعاني من 3 أورام .. تدهور شديد في الحالة الصحية لبيليه

تعود المخاوف من جديد حول الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد ظهور بعض الأنباء المقلقة حول خطورة الموقف.

واضطر بيليه البالغ من العمر 81 سنة، إلى العودة إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو هذا الأسبوع من أجل تلقي العلاج، بعد معاناته من مشاكل صحية.

وأكدت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن أسطورة البرازيل يعاني من ورم في الأمعاء وآخر في الكبد وبداية ورم ثالث في الرئة.

ويشعر الأطباء بحالة من القلق بشأن الوضع الحالي لبيليه، لأن التشوه في الكبد لا يمكن إزالته عن طريق عملية جراحية.

وهو ما يعني أنه سيتعين عليه الخضوع لعلاج كيميائي مرة أخرى، لمنع انتشار الورم في جميع أنحاء الجسم.

ومن المقرر أن يخضع نجم سانتوس ومنتخب البرازيل السابق، لرعاية مكثفة من فريق طبي شامل خلال الأيام القليلة المقبلة طمحًا في تحسن حالته.

ورغم المخاوف المنتشرة في مختلف الأنحاء حول حساسية الموقف، إلا أن المحيطين بالأسطورة البرازيلية طالبوا الجميع بالهدوء.

يذكر أن بيليه عانى في سبتمبر الماضي من تورم في القولون، وسرعان ما خضع لعملية جراحية في إزالته، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع لعلاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

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