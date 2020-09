يعادل رقم سيئ الحظ .. تروسارد يتبع خطى كريستيانو رونالدو أمام مانشستر يونايتد

شهدت مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي اليوم بين برايتون ومانشستر يونايتد سيناريو غريبًا عندما قلب الشياطين الحمر اللقاء في اللحظات الأخيرة بركلة جزاء برونو فيرنانديش.

ولم تكن ركلة الجزاء هي أغرب ما في المباراة، حيث منع القائم خمسة أهداف محققة لصالح أصحاب الأرض خلال المواجهة كانت لتغير شكل اللقاء تمامًا.

أصبح برايتون هو أكثر فريق سدد كرات في القائم منذ أن بدأت شبكة "أوبتا" في متابعة تلك الإحصائية في عام 2003

جدل تحكيمي وكرات في القائم .. مانشستر يونايتد يخطف انتصاراً مثيراً من برايتون.

ثلاثة من تلك الكرات الخمسة كانت من نصيب اللاعب لياندرو تروسارد الذي حقق رقمًا سلبيًا لم يحدث في الدوري الإنجليزي منذ عام 2006.

وأصبح تروسارد هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي ترتطم تسديداته في القائم ثلاث مرات في نفس المواجهة منذ أكتوبر عام 2006 عندما تعرض كريستيانو للأمر ذاته أمام نيوكاسل.

