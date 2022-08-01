يضم نجل نجم الأهلي الأسبق .. الكشف عن الجهاز المعاون لنونو سانتو في الاتحاد

رباعي أجنبي وثنائي سعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن الجهاز المعاون للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، والي شهد تواجد ثنائي سعودي.

تعاقد مفاجئ مع نونو سانتو:

في مطلع يوليو الماضي، أعلن النادي الجداوي بشكل مفاجئ رحيل مدربه الروماني كوزمين كونترا بعدما قاد الفريق لاحتلال وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رحيل الروماني جاء بمثابة المفاجئة في ظل تصريحات أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، طوال الموسم أنه سيتم تجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم.

لكن اتخذت الإدارة قرارها نظرًا لإضاعة الفريق لقب الدوري المحلي في الأمتار الأخيرة، إذ هبط من الصدارة قبل جولتين فقط من النهاية، في ظل نزيف النقاط الذي عانى منه في الخمس جولات الأخيرة.

وعقب ساعات من رحيل كوزمين، تم الإعلان عن التعاقد مع نونو سانتو لمدة موسمين، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

من هو الجهاز المعاون لنونو سانتو؟

الجهاز المعاون للبرتغالي ضم أربعة أجانب؛ الإسكتلندي يان كاثرو، والبرتغاليين ويندر سايد؛ مساعد المدرب الثاني، خوزيه باربوسا؛ مدرب حراس مرمى، وأنطونيو مانويل؛ مدرب لياقة.

فيما تم التعاقد مع ثنائي سعودي هما: حسن خليفة؛ مساعد مدرب، وفيصل عبد الجواد؛ نجل محمد عبد الجواد؛ نجم الأهلي ومنتخب السعودية الأسبق، كمساعد معد بدني.

يذكر أن الاتحاد يخوض معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق في 25 من أغسطس الجاري.