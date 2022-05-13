يشبه كروس .. سخرية واسعة من تمثال مانشستر سيتي لأجويرو

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النقاب أخيرًا، عن تمثال النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو خارج ملعب الاتحاد.

وقرر سيتي الإعلان عن هذه اللحظة الهامة بتاريخه، في الذكرى العاشرة لهدف أجويرو الشهير ضد كوينز بارك رينجرز في االدوري الإنجليزي.

وسجل أجويرو هذا الهدف في الدقيقة 94 في الجولة الأخيرة من نسخة موسم 2011/2012، ليحسم اللقب لصالح فريقه بطريقة دراماتيكية تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني.

ومنذ هذه اللحظة أصبحت الدقيقة 93 و20 ثانية، ماركة مسجلة لعشاق النادي الإنجليزي، لكونها السبب في حصول الفريق على لقب الدوري الإنجليزي الأول في عهد المالك الجديد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كيف علق مانشستر سيتي وأجويرو على التمثال؟

ومن جانبه قال خلدون المبارك رئيس سيتي للموقع الرسمي للنادي:"مساهمة أجويرو في حقبة حاسمة للنادي لا يمكن إنكارها، إنه بلا شك أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق".

وأضاف:"عندما يفكر معجبونا بسيرخيو، ينجذبون على الفور إلى اللحظة الأيقونية عند الدقيقة 93:20، والهدف الذي ضمن لقب الدوري الأول للنادي منذ 44 عامًا، ولكن في الحقيقة سجله البالغ 260 هدفًا للنادي يوضح أن إرثه وتأثيره بمانشستر سيتي يذهب إلى أبعد من ذلك".

We are delighted to unveil a permanent statue of Club legend @aguerosergiokun at the Etihad Stadium on the tenth anniversary of 93:20! 💙#ManCity pic.twitter.com/NUoyPyAMBm — Manchester City (@ManCity) May 13, 2022

وأما أجويرو الذي اعتزل مؤخرًا بسبب مشكلة في القلب، قال عن تمثاله:"إنه شيء جميل جدًا بالنسبة لي، رؤية نفسي قبل 10 سنوات أمر مذهل للغاية".

وأوضح:"في تلك السنوات العشر تمكنت من الفوز بالعديد من الألقاب، وساعدت النادي ليصبح أحد أهم الأندية في العالم، وأنا ممتن جدًا للنادي لصنع هذا التمثال تقديرًا لمسيرتي الكروية في مانشستر".

كيف سخر البعض من تمثال أجويرو؟

إنجازات هائلة قام بها أجويرو مع سيتي، حيث سجل 260 هدفًا في 390 مباراة، وحصل على 15 بطولة، منها 5 ألقاب دوري إنجليزي و6 بطولات كأس رابطة المحترفيين ولقب كأس اتحاد إنجليزي.

ومع ذلك صاحب ظهور تمثاله سخرية واسعة، ليس من اللاعب نفسه، ولكن من الشكل الذي ظهر به، حيث يعتقد الكثيرون أنه لا يشبه أجويرو.

وسخر البعض من تمثال أجويرو بالقول إنه يشبه توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أكثر من النجم الأرجنتيني، بينما شبهه البعض الآخر بشخصية "نايت كينج" في المسلسل الشهير "جيم أوف ثرونز".

اقرأ أيضًا..