"يشبه البيجامة!" .. قميص الهلال يثير استياء الجماهير

إعلان شركة "بوما" رائع، لكن تصميم القميص قوبل باعتراضات واسعة

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كشفت شركة "بوما" للملابس الرياضية، اليوم الإثنين، عن الطاقم الثالث لنادي الهلال السعودي، الخاص بالموسم الجاري 2023-2024م.

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القميص حمل اللونين الأزرق والكحلي، أما تصميمه فكان مقسمًا لنصفين، الأيسر بخطوط زرقاء وكحلي، والأيمن يحمل اللون الكحلي فقط.

أما عن طريقة الإعلان فقد نالت إشادة الجميع، إذ جاء الكشف عنه من خلال مركز المملكة الشهير في العاصمة "الرياض"، لكن التصميم قوبل باستياء من الكثيرين.

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التغريدات أسفل فيديو الطاقم شهدت اعتراضات كالتالي، إذ كتب الإعلامي الرياضي خالد البدر: "الفكرة (10/10) الطقم (2.5/10)، فيما علق الصحفي نايف العتيبي: "الإعلان جميل بس التصميم مثل وجيهكم يا بوما، الألوان باهتة"، بينما أضاف أحد المشجعين: "كأنه بيجامه".

يذكر أن طاقم الهلال الأول للموسم الجاري جاء باللون الأزرق بالكامل، فيما صممت "بوما" القميص الثاني باللون الأبيض مع شريط أزرق يمتد بشكل مائل من الكتف الأيسر إلى الجانب الأيمن من البطن.

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