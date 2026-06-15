"يشبهون بعضهم البعض" .. نجم هولندا تحت الهجوم بسبب تصريح عنصري ضد اليابان

قال النجم السابق لهولندا بيير فان هويدونك أن ميكي فان دي فين هو المسؤول عن هدف التعادل 2-2 الذي سجلته اليابان في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد المنتخب الهولندي، بينما يعتقد زميله رافائيل فان دير فارت أنه يعرف أين وقع الخطأ، لكنه سرعان ما أدرك أن تعليقه كان غير مناسبًا، فتراجع عن كلامه على الفور.

وقال فان دير فارت في تحليله للقاء في أحد القنوات الهولندية (NOS): "بدأت الأمور تبدو كذلك في الشوط الثاني. بعض الهجمات، وتبادل الهجمات والدفاعات، ثم يسجل منتخب هولندا ذلك الهدف، وتلاحظ أن الأمور تتراجع قليلاً مرة أخرى."

وواصل: "أنت بذلك تجلب ذلك على نفسك بعض الشيء. كان من الأفضل أن تضغط أكثر، أنا أنظر إلى دور ميكي فان دي فين. كان يقف بجانب أوجاوا، لقد فقد أثره تمامًا. تراه يدور حوله. إذا كنت أنت من يتولى المراقبة الفردية، فأنت مسؤول عن لاعبك".

وأتبع: "عندها يصعب عليك تسليمه إلى لاعب آخر... انظر، إنه حر تمامًا. فان دي فين غير موجود في أي مكان. يمكنه التسديد برأسه بحرية تامة".

وأردف لاعب ريال مدريد السابق: "الركلة الركنية المثالية صعبة للغاية في الدفاع عنه، كانت هذه الركلة بالسرعة المناسبة، فوق نقطة الخمسة أمتار بقليل. مع قليل من الحظ كانت ستدخل المرمى، لكن الركلة الركنية كانت رائعة".

ثم قدم فان دير فارت تفسيرًا لافتًا للغاية لتردد فان دي فين: "إنهم يشبهون بعضهم البعض بالطبع (في اليابان، محرر)، ربما كان يعتقد ذلك... هذه مزحة بالطبع. لا أجرؤ على قول أي شيء تقريبًا".

تعليق لاعب توتنهام وريال مدريد وهامبورج السابق لم يمر مرور الكرام على الجمهور، وأثار موجة عارمة من الغضب والاستياء بحق اللاعب السابق للمنتخب الهولندي، وانتقادات شديدة له على وسائل التواصل الاجتماعية، وهو الذي عُرف عنه دائمًا الآراء المثيرة للجدل.