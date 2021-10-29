يسجل الأهداف داخل وخارج الملعب .. إنستجرام رونالدو يتجاوز ميسي!

كريستيانو رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا كان ليونيل ميسي قد استحوذ عليه قبل فترة.

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حمل صديقته جورجينا رودريجيز بتوأم خلال الساعات القليلة الماضية ليقلب مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب.

جاء هذا الإعلان عبر صورة نشرها رونالدو لنفسه ولصديقته ومعهما صور من الأشعة فوق الصوتية التي أظهرت الأجنة في رحم جورجينا.

وبعد مرور ساعات قليلة على نشر الصورة استطاع رونالدو أن يجمع رقمًا قياسيًا من الإعجابات على الصورة التي ظهرت للمرة الأولى قبل أكثر من 24 ساعة بقليل.

الصورة جمعت أقل من 28 مليون إعجاب بقليل، وعلى وشك أن تتجاوز ذلك الرقم في الساعات القليلة المقبلة، ومرشحة للحصول على المزيد من الإعجابات.

بهذا الرقم تجاوز كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد الإعجابات الذي يخص أي صورة نشرها أي رياضي على موقع "إنستجرام" من قبل.

وكان الرقم القياسي يحمله قبل رونالدو ليونيل ميسي، عندما نشر صورة له ولعائلته من ملعب حديقة الأمراء الخاص بباريس سان جيرمان الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد جمع 22 مليون إعجاب على صورته، ومن قبلها كان يملك الرقم القياسي أيضًا بصورة فوزه ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين في الصيف.

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