يستفيد إشبيلية إلى أقصى حد من القرار الصارم للغاية الذي اتخذه سيميوني مدرب أتلتيكو

حصد إشبيلية ثلاث نقاط بالغة الأهمية في صراعه لتجنب الهبوط. فاز الفريق الأندلسي على أرضه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة 2-1 على أتلتيكو مدريد، ليصعد بذلك إلى المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وبفارق لا يقل عن 12 نقطة عن ريال بيتيس الذي يحتل المركز الخامس، لا يوجد ما يدعو للقلق في صفوف أتلتيكو، صاحب المركز الرابع في الدوري الإسباني، بشأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما لا يزال أتلتيكو في صلب المنافسة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاجأ الجميع بفوزه 2-0 في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد برشلونة.

يركز سيميوني كل جهوده على تلك البطولة ونهائي كأس الملك، وقرر إجراء ما لا يقل عن عشرة تغييرات استعدادًا لمباراة الإياب ضد برشلونة الأسبوع المقبل.

كان قرار سيميوني بإراحة التشكيلة الأساسية خبراً رائعاً لثلاثة لاعبين شباب، الذين خاضوا مباراتهم الأولى، بل وشاركوا في التشكيلة الأساسية: داني مارتينيز، ورايان بيلايد، وخافيير بونار.

في الدقيقة العاشرة، افتتح التسجيل في إشبيلية. حصل الفريق المضيف على ركلة جزاء بعد تدخل متهور من أليكس باينا داخل منطقة الجزاء، وكان أكور آدامز هو من افتتح التسجيل من نقطة الجزاء: 1-0.

وقد عاش بونار بالتأكيد ظهورًا أولًا حلميًا، حيث سجل هدف التعادل بضربة رأس من تمريرة خوليو دياز، الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق الأول لأتلتيكو: 1-1.

لكن النتيجة لم تكن في صالح فريق العاصمة في النهاية، حيث سجل نيمانيا جوديلي، لاعب الدوري الهولندي السابق وقائد إشبيلية، الهدف الأخير في المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. سدد اللاعب من بريدان كرة رأسية قوية في الشباك: 2-1.