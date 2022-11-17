يساوي وزنه ذهبًا.. هدف "يد الرب" يواصل درّ الأموال والدور على الكرة!

لم يكن مارادونا نفسه يعلم أن الهدف سيلاقي كل هذا الرواج

هدف يساوي وزنه ذهبًا، هذا هو أدق وصف لذلك الهدف الذي سجله دييجو أرماندو مارادونا ضد إنجلترا في كاس العالم 1986، ورغم أنه لم يكن هدفًا شرعيًا إلا أن ذلك ما أكسبه ذلك الزخم حتى بعد رحيل مارادونا نفسه.

بعد أشهر من بيع قميص مارادونا لدى تسجيله هذا الهدف بالملايين، ها هي الكرة التي ضربها بيده اليسرى لتستقر في شباك بيتر شيلتون تباع بقيمة باهظة هي الأخرى.

لقد وصل ثمنها في مزاد بالمملكة المتحدة "جراهام بود" إلى 2.3 مليون يورو، كرة "أزتيكا" التي كانت مملوكة للحكم التونسي علي بن ناصر والذي احتفظ بها في أعقاب المباراة تضاف إلى قميصه الذي بيع منذ أشهر بقيمة هي الأعلى في تاريخ تذكارات كرة القدم على الإطلاق (أكثر من 8 ملايين يورو).

وتحدث بن ناصر قبل المزاد عن ملابسات الهدف قائلًا: "لم أتمكن من الرؤية بوضوح، اللاعبان شيلتون ومارادونا كانا يواجهانني من الخلف".

وأضاف: "وفقًا لتعليمات الفيفا الصادرة قبل البطولة، نظرت إلى مساعد الحكم الخاص بي للتأكد من صحة الهدف، أشار إلى اقتناعه بأن الهدف سليم، في نهاية المباراة قال لي مدرب إنجلترا بوبي روبسون إنني قمت بعمل جيد، لكن مساعد الحكم لم يكن يتحلى بالمسئولية".