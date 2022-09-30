"يريدون حصار النصر ماليًا الآن .. وسيطلبون بشطبه إذا عاد (يرقّدهم بدري)"

دعوات لمقاطعة رعاة النصر

هاجم الإعلامي محمد الدويش، دعوات بعض الجماهير لمقاطعة رعاة نادي النصر خلال الوقت الحالي، من أجل محاولة محاصرته ماليًا وإعلاميًا.

لو عاد النصر "يرقّدهم بدري" سيطالبون بشطبه!

ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن الأمر وصل إلى الدعوة لمقاطعة رعاة نادي النصر من أجل محاصرته.

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وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "ما يهمهم النصر، ولكن وصل بهم همّه إلى درجة الدعوة لمقاطعة رعاته!، يريدون حصاره ماليًا وإعلاميًا".

وتابع: "هذا وهو ليس نصر محمد سعد العبدلي الذي حرمهم من البطولات 13 سنة، ولا نصر ماجد الذي كان يرقّدهم بدري! كيف لو عاد نصر زمان؟، سيطالبون بشطبه!".

مطالبات بمقاطعة رعاة النصر

شهدت الساعات الماضية بعض المطالبات من جماهير الأندية المنافسة لنادي النصر، بمقاطعة رعاة العالمي من أجل إلحاق الضرر المالي به.

وهو الأمر الذي دفع الدويش للحديث عن الأمر، والذي لاقى سخرية البعض، حيث اتهمته بعض الجماهير أنه يستعطف الجماهير للشراء من رعاة نادي النصر.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ الأحد، في مباراة الكلاسيكو بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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