"يريدون الظهور على التلفاز!".. زميل ميسي يهاجم منتقدي حصوله على الكرة الذهبية

ماذا قال زميل البرغوث؟

تطرق الدولي الأرجنتيني تياجو ألمادا إلى الانتقادات التي تطال حصول ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي على جائزة الكرة الذهبية 2023.

وقال لاعب أتالانتا يونايتد في تصريحات لشبكة "تي واي سي" الأرجنتينية: "الكل يعلم أن ميسي يستحق الكرة الذهبية عن جدارة".

وأضاف: "من ينتقدون حصوله عليها لا يرغبون في أي شيء إلا الظهور على التلفاز!" على حد تعبير اللاعب الذي شارك في 4 مباريات دولية برفقة الأرجنتين ويبلغ من العمر 22 عامًا.

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وكانت بعض الانتقادات قد وجهت إلى قرار حصول ميسي على الكرة الذهبية من مدربين ونجوم كرة قدم سابقين.

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كثيرون رأوا أن إرلينج هالاند بما قدمه على مستوى إحراز الأهداف وقيادة مانشستر سيتي لثلاثية تاريخية كان يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي، الذي كان تتويجه بكأس العالم النقطة المحورية في حصوله على الجائزة.