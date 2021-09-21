يذبل ويفقد بريقه .. هجوم فرنسي شرس على ميسي !

المشاكل تبدأ سريعًا للنجم الأرجنتيني

يبدو أن مهمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، لن تكون بهذه السهولة مثلما توقع البعض.

اللاعب أثار حالة من الجدل خلال مباراة ليون الأخيرة بالدوري الفرنسي، بعد تغييره في الشوط الثاني من اللقاء.

ميسي ظهر في حالة غضب شديدة، بسبب قرار المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ورفض مصافحته خلال خروجه، حيث لم يعتاد اللاعب على الخروج مع فريقه السابق برشلونة.

كيف تعاملت الصحف الفرنسية مع الموقف؟

الانتقادات طالت النجم الأرجنتيني، خاصة بعد فوز فريقه على ليون وتسجيل هدف الانتصار عقب خروجه بدقاق معدودة.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نشرت تقريرًا على مباراة ليون وكتبت فيه "ميسي يذبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن بريق اللاعب أصبح يختفي بالتدريج، وأنه ليس ميسي الذي اعتدنا عليه جميعًا.

ومع ذلك قالت "لو باريزيان" إن تغيير ميسي جاء كإجراء احترازي من بوتشيتينو، بسبب بعض الانزعاج في ركبته اليسرى، تعرض له خلال الواجب الدولي مع منتخب بلاده.

متى يلعب ميسي مرة أخرى مع باريس؟

النجم الأرجنتيني قضى اليوم ، تحت الملاحظة بسبب مشكلة جسدية تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد ليون والتي تم استبداله فيها فيما بدا الامتعاض على وجهه.

علم جول، أن ليونيل ميسي يعاني حاليًا من مشكلة جسدية بسبب ضربة تعرض لها في الركبة في مباراة فريقه الأخيرة.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، "إصابة ليونيل ميسي بكدمات في عظام ركبته اليسرى وسيتم إجراء تقييم جديد خلال 48 ساعة".

بيان العملاق الباريسي يعني غياب ميسي عن مواجهة ميتز والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء.

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