يخطبون ودّ أوسيمين؟.. نابولي يقاضي متجرًا إيطاليا بسبب "دمية!"

نادي نابولي يبدو وأنه لا يريد تكرار الأزمة

بعد المشاكل الكبيرة التي طرأت بين نابولي واللاعب فيكتور أوسيمين في أعقاب فيديو "تيك توك" الشهير الذي تهكم على إضاعته لركلة جزاء، يبدو أن النادي الجنوب إيطالي ينوي تخفيف حدة الأجواء قليلًا.

المشاكل التي وصلت إلى حذف أوسيمين صوره بقميص نابولي من على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن نابولي يريد أن ينهيها بشكل واضح.

يخطب نابولي ود أوسيمين حاليًا، بعد أن أصدر متجر ألعاب إيطالي دمية تحمل قناع أوسيمين وشكله بشكل ساخر بعض الشيء.

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لم يلدغ نابولي من الجحر مرتين، موقع "فوتبول إيطاليا" أشار إلى أن نابولي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذا المتجر.

الدمية "غير المرخصة" والتي تحمل شبهًا غريبًًا بفيكتور أوسيمين، ليست من الحقوق الاقتصادية الأصيلة لأي شخص بخلاف النادي، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.